Başkan Mahçiçek Kadınlar Günü’nü Kutladı

“Kadınlarımız artık ülkemizde hatırı sayılır derecede müteşebbis konumundadır. Kadınlarımızın elinin değdiği her işte fark oluşmaktadır. Mühendisimizden araştırma görevlisine kadar ülkemizin her kademesinde görev yapan kadınlarımız her mesleği layıkıyla icra edebilmektedirler. En ağır işleri dahi yapabilen kadınlarımıza imkân verildiğinde başaramayacağı iş olmadığını biliyoruz. Ancak onlar rahat ve huzurlu olursa güvenli toplumlar oluşur. Toplumları doğuran kadındır, yetiştiren de.

Bu sebeple Bilgi ve Kültür Evlerimizde meslek edindirme kursları ve eğitim seminerleriyle kadınlarımıza hizmet etmekteyiz.

Birçok inanışta ve öğretide kadın anne olduğu için kutsal kabul edilmiştir. İnancımız gereği de kadınlarımıza güzel davranmamız emrolunmuştur. Peygamberimiz (SAV)aslında evrensel insan hakları beyannamesi hükmünde insanlığa rehber olabilecek veda hutbesinde bu konuya yer vermiş ve şöyle buyurmuştur. “Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Kadınlar hususunda Allah’tan korkun ve onlara en iyi şekilde davranın.”

Bizler bu düsturla hareket ediyor ve kadınlarımızı başımıza taç ediyoruz.

Fedakârlıkları ve çalışkanlıklarıyla insanlığa öncülük eden, tüm kadınlarımızın Kadınlar Gününü kutluyor, ömürleri boyunca sağlık ve mutluluk diliyorum”

Yaptığı tüm projelerde kadına öncelik veren Başkan Mahçiçek, Belediye çatısı altında 150 kadın çalışanı istihdam ediyor.

Belediye tesislerinde bulunan fitness salonu, yüzme havuzları gibi birçok alan daha çok kadınların kullanımına ayrılmış. Piri Reis Mahallesinde bulunan kapalı yüzme havuzu ise sadece kadınlara tahsis edilmiştir.

DOKMER (Down Eğitim Kültür Rehabilitasyon Merkezi) down sendromlu çocuklar için yapılmış olsa da annelerine sağlayacağı kolaylık ve eğitime ulaşma imkânı yine annelerimizin faydası için tasarlanmıştır. DOKMER’e gelen öğrenci velilerinin de ihtiyaçları gözetilerek eğitim, seminer, meslek edinme kursları gibi programlardan faydalanması düşünülmüş.

KIYAM (Kısa Süreli Engelli Yaşam Merkezi) engelli çocuğuna eğitim ve rehabilitasyon aldırmakta zorlanan aileler için, güvenle günü birlik çocuklarını bırakabileceği bir merkez oluşturulmuş. Burada engelli çocukların bakımları ve rehabilitasyonları yapılarak yine annelerin üzerindeki büyük bir yük alınmış ve kendilerine destek olunmuştur.