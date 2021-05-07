Başkan Mahçiçek, “Kadir Gecemiz Hayırlara Vesile Olsun”
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, insanlığa rehber olarak gönderilmiş Kuran-ı Kerim’in indirildiği, nice hikmetlerle dolu olan Kadir Gecesi münasebetiyle mesaj yayımladı. Başkan Mahçiçek, “bu mübarek geceleri en iyi şekilde geçirip feyiz ve bereketinden istifade etmeliyiz” dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü.
KAHRAMANMARAŞ 07.05.2021, 16:38
“Bir Kadir Gecesine daha ulaşmanın mutluluğu ve sevinci içerisindeyiz. Yüce Allah’ın ayetinde bin aydan daha hayırlı diye ifade ettiği Kadir Gecesi’nin maddi ve manevi alemimizde kazanca dönüşmesini, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Zor günler geçirdiğimiz tam kapanma günlerinde bu gecede tüm insanlık için dua edip, Allah’tan biz olma bilinciyle yaşamayı dilemeliyiz.
Dualarda buluştuğumuz, iyilik ve ihsanımızla örnek olduğumuz bir insan olmak temennisiyle, tüm İslam Aleminin Kadir Gecesini kutluyor, güzelliklere ve sağlıklı günlere kavuşmamıza vesile olmasını diliyorum.”
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