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Başkan Mahçiçek; Kadir Gecesi, manevi dünyamızda bir ömre bedel imkân ve fırsat sunuyor

Kadir Gecesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz başta olmak üzere milletimizin ve İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, bin aydan daha hayırlı olan rahmet ve mağfiret gecesinin, birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 26.04.2022, 17:18
Başkan Mahçiçek; Kadir Gecesi, manevi dünyamızda bir ömre bedel imkân ve fırsat sunuyor

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 27 Nisan Çarşamba gününü, Perşembe gününe bağlayan gece idrak edeceğimiz Kadir Gecesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında Kadir Gecesi’nin, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in kalbi olduğuna vurgu yapan Başkan Mahçiçek, Kadir Gecesi’ne kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kur’an-ı Kerim’in, Kadir Gecesi’nde nazil olduğunu belirten Başkan Mahçiçek, Kadir Gecesi’nin manevi anlamda insanlara bir ömre bedel imkân ve fırsat sunduğunu dile getirerek, mesajına şu şekilde devam etti;

“İnsanlığa rahmet ve umut kapısı olan mübarek bir gecedir”

“İslâm âlemi olarak, 27 Nisan Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece; rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazan-ı Şerif’in adeta kalbi olan mübarek Kadir Gecesi’ne kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşayacağız. Ramazan ayını on bir ayın sultanı kılan Yüce Rabbimiz, Kadir Gecesini de Ramazan’ın kalbi ve kıymetlisi kılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de bu geceye müstakil bir sure tahsis eden Yüce Rabbimiz, gecenin değerini de bizzat surede haber vermiştir. Her sene kadrimizi yüceltmek için gelen Kadir Gecesi’nin anlatıldığı Kadir Suresi, hidayet kaynağımız Kur’an-ı Kerim’in Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (SAS) kalbine inmeye ve İslâm güneşinin yeryüzünü aydınlatmaya başladığı gece olmasıyla büyük öneme sahiptir. Kadir Gecesi’nin bir diğer önemi ise Yüce Rabbimiz tarafından müminlere bir ömre bedel imkân ve fırsat sunulmuş olmasıdır. Bu yönüyle Kadir Gecesi, diğer bütün kutlu zamanların üstünde ve önünde olarak, Yüce Rabbimizin insanlığa bir rahmet ve umut kapısı olarak bahşettiği mübarek bir gecedir. Bu kutlu gecede, Sevgili Peygamberimizin (SAS) “İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Fadlü leyleti’l-kadr, 1) müjdesine nail olabiliriz.

“Kur’an’la hayatımızı anlamlandırmalıyız”

Kadir Gecesi’ni önemli kılan bir diğer unsur da vahiy meleği Cebrail aleyhi’s-selâm ile Allah’ın meleklerinin bu gece yeryüzüne selâm ve esenlik getirmek üzere her türlü iş için inmeleridir. Kur’an’ın nüzulü hürmetine bir kez yaşanan bu hadise, Cenab-ı Hakk’ın biz müminlere çok büyük bir ikramı, ihsanı ve lütfu olarak her sene tekerrür etmektedir. O halde Kadir gecesini ihya etmenin yolu, Kur’an’ın kadir ve kıymetini bilmekten, Kur’an’la hayatı anlamlandırmaktan, onunla hayata, insana, eşyaya, tabiata, çevreye ve kâinata bakmaktan geçer. Yaşayan Kur’an Resûl-i Ekrem’in (SAS) çağlar üstü örneklik ve rehberliğini doğru anlamaktan ve onu doğru takip etmekten geçer. Ancak o zaman Kadir gecesi bizim hayatımıza bin kat değer katabilir. Ancak o vakit şeref, izzet ve itibar gecesi, bizlere de şeref, izzet ve itibar kazandırabilir. Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin Kahramanmaraşlı hemşerilerim başta olmak üzere, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabb’imden niyaz ediyorum.”

#Başkan Mahçiçek #Kadir Gecesi #Aksu Tv
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