Başkan Mahçiçek; Kahramanmaraş, EXPO 2023 İle Cazibe Merkezi Olacak

Kahramanmaraş’ı bir dünya kentine dönüşecek ve uluslararası alanda tanınırlığı artıracak EXPO Fuarı’nı, 2023 yılında açılmak üzere kente kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, bir taraftan proje alanındaki çalışmaları büyük bir titizlikle incelerken, diğer taraftan da durmak bilmeden 7’den 70’e herkese EXPO 2023’ü aşılıyor. Kariyer Günleri kapsamında okul okul gezerek öğrencilere tecrübelerini aktaran Başkan Mahçiçek, ‘Türkiye’nin geleceği gençler, Kahramanmaraş’ın geleceği ise EXPO 2023’ düşüncesiyle rüya projeyi bütün detaylarıyla gençlere anlatıyor. Başkan Mahçiçek bu kez ise Kahramanmaraş Güzel Sanatlar Lisesi ve İklime Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle buluştu. Program, EXPO 2023’ün tanıtım filminin izlenmesiyle başladı. Projenin tanıtım filmi öğrencileri adeta büyülerken, kürsüye Başkan Mahçiçek geldi.

“KAHRAMANMARAŞ’IN HANGİ BÖLGEDE OLDUĞU BİLE BİLİNMİYORDU”

Kahramanmaraş’ın her türlü zenginliğe sahip olduğuna fakat tanıtım ve turizm eksikliğini aşamadığına dikkat çekerek sözlerine başlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Kahramanmaraş bir sanayi kenti, 500’ün üzerinde fabrikası var. Kahramanmaraş, Türkiye’nin iplik üretiminin 3’te birini kendi başına karşılar. Kahramanmaraş, çelik eşya sektörünün yüzde 64’ünü üretir. Kahramanmaraş, Türkiye’de dokumanın ise yüzde 17’sini yine kendi başına üretir. Enerjinin yüzde 12’sini, çimentonun yüzde 10’unu üretir ama Kahramanmaraş hangi bölgede, nerede derseniz Türkiye’deki insanlarımızın yüzde 99’u bilmez. Şunu anlatmak istiyorum; her şeyimiz var ama bilinmiyor ve tanınmıyoruz. Öyleyse Kahramanmaraş’ımızın tanınması, bilinirliliğinin artması için ne yapmamız lazım? İşte bu şekilde uluslararası projeleri Kahramanmaraş’ımıza taşımamız lazım. Hem Türkiye’nin her tarafından hem de dünyanın dört bir yanından misafir almalıyız. Dünyada böyle uluslararası projeler var ama daha yaygın olanları hep sportif amaçlı olanlardı. Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası ya da olimpiyatlar gibi. Bu yeni uluslararası organizasyon o ülkelerin değerlerini ortaya çıkarmak için yapılmıştır” dedi.

“EXPO’YU ALABİLMEK HİÇ DE KOLAY DEĞİL”

EXPO Fuarını almanın zor olduğunu fakat başarılı lobi faaliyetleriyle kente kazandırdıklarını dile getiren Başkan Mahçiçek, “Bunu almak kolay değildi tabi ki ve almak için en az 1,5 yıl lobi çalışmaları yaptık, ülke ülke dolaştık. 2018 yılında talip olduk ve İtalya’da 62 ülkenin katıldığı toplantıda karşı oy olmaksızın bu hayal gibi proje olan EXPO Fuarı’nı 2023 yılı için Kahramanmaraş’ımıza kazandırdık. 2023’ün güzel de bir tevafuku var biliyorsunuz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü. Yakın bir zamanda TRT Genel Müdürümüz ile görüşeceğiz ve TRT’nin 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenlikleri programını da fuarımızın açılışı olan 2023 yılında Kahramanmaraş’a taşıyabilirsek çok daha anlamlı olacak.”

“EN KÜÇÜK ESNAFIMIZDAN EN BÜYÜK ESNAFIMIZA KADAR HERKES KAZANACAK”

EXPO Fuar Alanı’nın sürdürülebilir olması için birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Mahçiçek, alana ekledikleri projeleri anlattı. Başkan Mahçiçek, “Böyle bir proje hiç kolay bir proje değil. Türkiye’de daha önce Antalya’da yapılmış, 2,5 milyar gibi devasa bir para harcanmış. Antalya zaten bir turizm kenti, çok fazla anlamı ve kazanımı da olmamış doğrusu. Antalya’da eksik olan şu; sistem kendi kendini sürdürememiş, yani geliri yok. Gelir olmayınca bakım giderlerini karşılayacak düzen yok. Hiçbir bakanlık da sahip çıkmamış. Buranın aksine bizim projemizin sürdürülebilirliği var. Tanıtım filminde izlediniz, içerisinde Uğur Böceği ve Kelebek Müzesi var. 70 bin metrekare büyüklüğünde devasa bir havuz var, üzerinde küçük kayıklarla gezebilme imkanımız olacak. MADO çok güzel bir restoran ve cafe yapıyor, yakında tamamlanacak. Kahramanmaraş’ın özel ürünlerinin

satıldığı ve tanıtıldığı Arasta adında bir çarşımız var. Ticaret ve Sanayi Odamız bir kongre merkezi yapacak. Çok güzel bir camimiz var ama camiye yakın bir noktaya Mevlevihane de yapacağız çünkü buranın manevi anlamda da bir merkez olmasını istiyoruz. Daha sayamadığım birçok projeyle bir yılda 15-16 milyon TL civarında bir gelir elde edecek belediyemiz. Bu alanın gideri ise 7-8 milyon TL civarında olacak. Yani kurduğumuz sistem kendi kendini sürdürecek, kimseye ihtiyaç duymayacak. Bizim öngörümüze göre şehrimize 40 tane devlet başkanı katılacak. EXPO’muza 6 aylık süreçte ise 2 milyon insan gelecek. Bundan sonra da her yıl için en az 1 milyon kişi gelecek. Böylelikle de maddi anlamda en küçük esnafımızdan en büyük esnafımıza kadar herkes kazanç sağlayacak” ifadelerini kullandı.

“KAHRAMANMARAŞ’IN MARKA DEĞERİ DAHA YÜKSEKLERE ÇIKACAK”

EXPO 2023 ile birlikte Türkiye’de turizme damga vuracak bir turizm koridoru oluşturacaklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, böylelikle kentin marka değerinin de yükseleceğine vurgu yaparak, “Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Gaziantep’te Zeugma, bizde Germanicia ile EXPO alanı, buradan da Nevşehir’deki Kapadokya. Bu turizm koridorunu da oluşturduğumuzda Kahramanmaraş’a senede en az bir milyon insan gelecek. Kahramanmaraş’ı hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde çok daha iyi noktalara taşıyabilmek için çaba gösteriyoruz. Kahramanmaraş’ın marka değerini daha yükseklere çıkartabilmek için böyle bir organizasyona ihtiyacımız vardı ve bunu da tamamlamaya çok yaklaştık” şeklinde konuştu.

“KAHRAMANMARAŞ’TA 4 MİLYON METREKARELİK BİR DENİZ OLACAK”

Kahramanmaraş’ın deniz özlemine son verecek bir diğer rüya projesi Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’ni anlatan Başkan Mahçiçek, hem bir çevre felaketini önlediklerini hem de 4 milyon metrekarelik bir deniz oluşturduklarını belirterek, “Bizim vizyon projelerimizden bir tanesi de EXPO alanımızın güneyinde hayata geçireceğimiz ve Kahramanmaraş’ın deniz hasretine son verecek olan Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi. Bilindiği üzere Ceyhan Köprüsü’nün altında kışın sular dolar deniz olur, yazın da sular çekildiği zaman pislik haline gelir. Bu alanda bir çevre felaketi yaşanır, sinekler dolar. Bu çevre felaketini önleyelim Kahramanmaraş’a bir değer katalım istedik. EXPO alanımızın güneyindeki kanalın en dar yerine Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı yapacağız. Bu Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı ile 4 mevsim su sabit kalacak ve burayı deniz haline getirecek. Bu seddeyi yaptıktan sonra burası 4 milyon metrekarelik bir deniz olacak. Böylelikle insanlarımız denize gitmek için binlerce kilometredeki uzak şehirlere gitmek zorunda kalmayacak. Üstelik komşu illerimizden de büyük oranda bu alana misafir gelmesini sağlayacak. İşte bu da şehrimizin ekonomisine adeta bir can suyu olacak. Bunların hepsini şehrimizin tanınırlığı ve bilinirliği artsın, marka değeri kazansın diye yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çevre temizliği, adab-ı muaşeret, aile kavramının önemi gibi elzem konularda tecrübelerinden örnekler vererek gençleri uyaran Başkan Mahçiçek, program sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.