Başkan Mahçiçek; Kahramanmaraş’ı EXPO 2023 ile üst liglere taşıyacağız

Çevre, botanik ve organik tarım gibi disiplinlerde Kahramanmaraş’a uluslararası bir merkez olma niteliği kazandırmasının yanı sıra kültür turizmi bakımından hem kente hem de ülkeye kalıcı bir değer sağlayacak EXPO 2023 Projesi’ni tanıtmaya devam eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, bir kez daha öğrencilerle buluştu. Özel Necip Fazıl Anadolu Lisesi ve Ali Galip Çalık Anadolu Lisesi’nde düzenlenen Kariyer Günleri’ne konuk olan Başkan Mahçiçek, bir taraftan tecrübelerini aktarırken, diğer taraftan EXPO 2023’ü anlattı. Öğrencilere yaşamından kesitler anlatarak gelecek kariyerlerini oluşturma adına önemli uyarılarda da bulunan Başkan Mahçiçek, gençlerin sorularını da büyük bir içtenlikle yanıtladı. Başkan Mahçiçek’in konuşması öncesinde izlenen EXPO 2023 tanıtım filmi ise gençlerden büyük ilgi gördü.

“EXPO’YU ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIK”

Tanıtım filminin ardından kürsüye gelen Başkan Mahçiçek, sözlerine “Rüya gibi bir proje değil mi gençler, bittiğinde gerçek olacak. Kahramanmaraş’ın Onkişubat Belediye olarak dünya fuarı olarak bilinen EXPO’yu önemli çalışmalar neticesinde şehrimize kazandırdık. Biliyorsunuz uluslararası etkinlikler daha çok sportif alanlarda oluyor, Dünya Kupası veya Avrupa Futbol Şampiyonası gibi. Bu EXPO’lar geçmişten bu yana yapılıyordu ama son yıllarda yeni bir konsept haline geldi ve düzenlendiği ülkenin değerlerini hem ulusal hem de uluslararası düzeyde katılımcılara tanıtmayı amaçlıyor. Bizim EXPO’muz bahçecilik alanında ve ana teması da ‘Doğa dostu şehir ve duyarlılık’ olarak belirlendi” ifadelerini kullanarak başladı.

“KAHRAMANMARAŞ’I DÜNYACA TANINAN, MEDENİ BİR KENT YAPACAĞIZ”

Yaklaşık 50 ülkeden 2 milyonu aşkın kişinin Kahramanmaraş’a gelmesinin her açıdan kente katkı sağlayacağını aktaran Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın üst liglere çıkması gerektiğini belirterek, “Yaptığımız lobi çalışmaları sonucunda 2018 yılında yapılan toplantıda 62 ülkenin tamamının oyunu aldık, bir tek karşı çıkan olmadı. İnşallah 2023 yılında göreceksiniz bu memlekete Japonya’dan, Çin’den, İtalya’dan, Almanya’dan insanlar gelecek. Aşağı yukarı 50 ülke katılacak. Ülkemizin içinden de hem kamu kurumları hem üniversiteler hem de STK’lar katılacak. Şimdiye kadar 24 ülke katılacağını bize bildirdi. Önümüzde bir sene gibi bir süre var, bu süreye kadar en az 50 civarında ülke katılım sağlar diye tahmin ediyoruz. Yapmak istediğimiz şey şu gençler; bu memleketin marka değerini yükseltmek. Artık kaldırım belediyeciliği yok Kahramanmaraş’ta. Hani futbolda 3’üncü lig, 2’nci lig, 1’inci lig en üstte ise Süper Lig var ya, işte bu ölçüde Kahramanmaraş’ı üst liglere taşımalıyız. 3’üncü ligde olmayalım artık. Bizim EXPO 2023 projemiz bunu yapacak. Kahramanmaraş’ı dünyaca tanınan, medeni bir kent yapacağız. Projemizde gördüğünüz gibi yemyeşil yaşam alanları ve mükemmel projelerle Kahramanmaraş’ımızı ve Türkiye’mizi dünyaya tanıtacağız” dedi.

“ŞEHRİMİZİN TANITIM EKSİKLİĞİNİ ARTIK YENMELİYİZ”

Kahramanmaraş’ın eksik noktalarını belirleyerek çalışmalar hayata geçirdiklerini belirten Başkan Mahçiçek, “Bu anlamda gördüğümüz eksikleri bertaraf edip, şehrimizin geleceğini daha güçlü ve güzel temeller üzerinde inşa etmeliyiz. Kahramanmaraş’ımızın her şeyi vardı, sanayisi var, kültürü var, doğal güzellikleri var ama tanıtım noktasında da büyük eksikliği vardı. Türkiye nüfusunun yüzde 99’u Kahramanmaraş’ın Akdeniz bölgesinde olduğunu bile bilmiyordu. Böyle bir eksiğimiz vardı. Bu eksikliği nasıl telafi edebiliriz diye düşündük ve böylesine önemli bir uluslararası projeyi buraya taşımamız gerektiği kanaatine vardık. Çünkü bizim Kahramanmaraş’la ilgili hayallerimiz var gençler.

Sizin de şehrinizle ilgili hayallerinizin artık oluşması ve kendinizi o hayali gerçekleştirmek üzere yetiştirmeniz gerek. Böyle uluslararası projeler yapacağız, Kahramanmaraş’ı dünyaya taşıyacağız. Marka değerini, saygınlığını, bilinirliğini dünya çapında artıracağız İnşallah. Bunu yapmamız lazım. EXPO 2023 ile birlikte Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz dönüştüreceğiz ve geleceğe damga vuracağız” ifadelerini kullandı.

“KURDUĞUMUZ SİSTEM SÜRDÜRÜLEBİLİR OLACAK”

Konuşmasına EXPO Proje Alanı’ndaki çalışmaları anlatarak devam eden Mahçiçek, “Burada önemli olan 6,5 aylık fuar süresinin ardından bu alanın sürekliliğini sağlamaktı. Yoksa bu harcanan paralara yazıktır, günahtır. Bunun sürekliliğini sağlayabilirsek, her sene en az 1 milyon insanımız Kahramanmaraş’a gelirse işte bu projemiz amacına ulaşmış demektir. Bunu da nasıl sağlayacağız. Böyle bir proje hiç de kolay bir proje değil. Türkiye’de daha önce Antalya’da yapılmış, devletimiz 2,5 milyar gibi devasa bir para harcamış. Antalya zaten bir turizm kenti, çok fazla anlamı ve kazanımı da olmamış doğrusu. Antalya’da eksik olan şu; sistem kendi kendini sürdürememiş, yani geliri yok. Gelir olmayınca bakım giderlerini karşılayacak düzen yok. Hiçbir bakanlık da sahip çıkmamış. Buranın aksine bizim projemizin sürdürülebilirliği var. Tanıtım filminde izlediniz, içerisinde Uğur Böceği ve Kelebek Müzesi var. 70 bin metrekare büyüklüğünde devasa bir havuz var, üzerinde küçük kayıklarla gezebilme imkânımız olacak. MADO çok güzel bir restoran ve cafe yapıyor, yakında tamamlanacak. Kahramanmaraş’ın özel ürünlerinin satıldığı ve tanıtıldığı Arasta adında bir çarşımız var. Ticaret ve Sanayi Odamız bir kongre merkezi yapacak. Çok güzel bir camimiz var ama camiye yakın bir noktaya Mevlevihane de yapacağız çünkü buranın manevi anlamda da bir merkez olmasını istiyoruz. Daha sayamadığım birçok projeyle bir yılda önemli miktarda gelir elde edecek belediyemiz. Bu alanın geliri ise giderinden fazla olacak. Yani kurduğumuz sistem kendi kendini sürdürecek, kimseye ihtiyaç duymayacak” şeklinde konuştu.

“YENİ TURİZM KORİDORUNA KAHRAMANMARAŞ’I EKLEYECEĞİZ”

Yaklaşık 4,5 milyon metrekare büyüklüğündeki deniz projesini de anlatan Başkan Mahçiçek, yeni bir turizm koridoru oluşturacaklarını dile getirerek, “Bizim bir de deniz projemiz var. EXPO alanımızın güneyindeki kanalın en dar yerine Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı yapacağız. Aynı zamanda çevresinde başlattığımız imar çalışmaları ile Kahramanmaraş yeni bir siluet kazanmış olacak. Bu denizin iki tarafına da çok katlı olmayan yerleşim alanı koyacağız. Baraj sularının yaz aylarında çekilmesiyle oluşan kötü görüntüyü engellemek için buraya yapacağımızı Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı ile 4 mevsim su sabit kalacak. Çevresel ve ekolojik de entegre açısından da çevreye katkı sunduğumuz gibi burada güzel bir manzara oluşacak. Bu çalışmalar tamamlandığında ise çok önemli bir turizm koridoru oluşmuş olacak. Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Gaziantep’te Zeugma, bizde Germanicia ile EXPO alanı, buradan da Nevşehir’deki Kapadokya. Bu turizm koridorunu da oluşturduğumuzda Kahramanmaraş’a senede en az bir milyon insan gelecek. Kahramanmaraş’ı hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde çok daha iyi noktalara taşıyabilmek için çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Program, Başkan Mahçiçek’in öğrencilerin sorularını yanıtlamasıyla devam ederken, öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.