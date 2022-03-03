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Başkan Mahçiçek; Kahramanmaraş’ın tanıtım sorununu EXPO 2023 ile aşacağız

Kahramanmaraş’a kazandırdığı dünya projesi EXPO 2023’ü kent halkına anlatmaya devam eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak Kahramanmaraş’ımıza EXPO 2023 adı altında bir dünya projesi kazandırdık.

KAHRAMANMARAŞ 03.03.2022, 15:45 03.03.2022, 15:51
Başkan Mahçiçek; Kahramanmaraş’ın tanıtım sorununu EXPO 2023 ile aşacağız

Kahramanmaraş’ımız, Uluslararası EXPO 2023 ile hem ülkemizin hem de uluslararası ziyaretçilerin huzuruna çıkacak. Çok iyi bir şekilde çalışıyoruz, Kahramanmaraş’ın makus talihi haline gelen tanıtım sorununu EXPO 2023 ile aşacağız” dedi.

Düzenlendiği şehirleri dünyada marka haline getiren Uluslararası EXPO Organizasyonu’nu Kahramanmaraş’a kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ‘dünya projesi’ olarak nitelendirdiği EXPO 2023’ü kent halkına ve öğrencilere anlatmaya devam ediyor. Her hafta en az 4 okulda Kariyer Günleri düzenleyerek tecrübelerini öğrencilere aktaran, bunun yanı sıra EXPO 2023’ü bütün detaylarıyla anlatan Başkan Mahçiçek, bu kez ise Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi ve Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu. EXPO 2023 tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan programda kürsüye gelen Başkan Mahçiçek, öğrencilerin yoğun ilgisi gösterdiği ‘rüya’ gibi projeyi anlattı.

“Kahramanmaraş’ın nasıl bir memleket olduğunu tanıtmamız lazımdı”

Kahramanmaraş’ın her alanda büyük bir zenginliğe sahip olduğunu fakat tanıtım eksikliği sebebiyle hak ettiği konumda yer almadığını aktaran Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ımızın her şeyi var, tek eksiği tanıtım. Kültürü var, sanayisi var, edebiyatın ve dondurmanın ve çok daha önemlisi kurtuluş mücadelesinin başkenti Kahramanmaraş. Kurtuluş mücadelemiz Kahramanmaraş’ta başlar. Edebiyat denildiğinde Türkiye’nin en önde gelen insanları Kahramanmaraş’tan. Sanayimiz de var mesela Türkiye’nin iplik üretiminin 3’te 1’ini tek başına Kahramanmaraş üretir. Dokumanın yüzde 17’si bu topraklarda üretilir. Çelik eşya sektörünün yüzde 64’ünü yine tek başına kendisi üretir. Enerjinin ve çimentonun da yüzde 12’sini üretir. Demek ki Kahramanmaraş, sanayi alanında önde gelen bir memleket. Bizim sanayicilerimiz 140 ülkeye ihracat yapar ama tanıtım dediğimiz zaman bizim Akdeniz bölgesinde olduğumuzu bile emin olun Türkiye’nin yüzde 99’u bilmez maalesef. Öyleyse Kahramanmaraş’ın nasıl bir memleket olduğunu tanıtmamız lazım. Nasıl yapacağız? İşte bu kabil uluslararası dünya projeleriyle yapacağız” dedi.

“EXPO 2023’ün Kahramanmaraş için önemini ve getirisini anlatıyoruz”

Onikişubat Belediyesi olarak Kahramanmaraş’a EXPO 2023 adı altında bir dünya projesi kazandırdıklarını anlatan Hanefi Mahçiçek, “2023 yılının Nisan ayında Uluslararası EXPO Projemizle hem ülkemizin hem de uluslararası ziyaretçilerin huzuruna çıkacak Kahramanmaraş’ımız. Gerçekten büyük bir dünya projesi olan EXPO 2023 ile ilgili mutlaka tanıtım faaliyetlerinin olması lazımdı ve bunu da medya gibi çeşitli mecraları kullanıyoruz. Bu anlamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’müzle birlikte Onikişubat ilçemizdeki okullarımızı tek tek gezerek bu dev projenin önemini, Kahramanmaraş’ımızın marka değerini hangi noktalara taşıyacağını anlatmamız gerektiğini düşündük. Yeni bir proje geliştirdik ve dedik ki liselerimize gidelim, yeni neslimize, gençlerimize hem projemizi anlatalım, hem de bu devasa projenin Kahramanmaraş için önemini, anlamını, getirisini ciddi bir şekilde aktaralım dedik. Bu bağlamda 18 tane lisemize gittik, 3 bin 500’den fazla öğrencimizle buluştuk ve hem projemizi anlattık hem de Kahramanmaraş’ımızın gelecek tasavvurunu anlatmaya, gençlerimizin beğenisine sunmaya çalıştık. Gördük ki gerçekten de çocuklarımız projeyi gördüklerinde çok mutlu oldular, onların mutluluğu da bizleri ziyadesiyle memnun etti. İnanıyorum ki bu kabil dünya projelerini yeni neslimiz bizden sonra yapacaktır. Gençlerimizin tamamına güveniyoruz. Bu ülkenin geleceği olan gençler, bu ülkeyi bizden daha iyi noktalara taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

#Kahramanmraş #Aksu Haber #Aksu Tv #aksu tv haber
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