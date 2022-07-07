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Başkan Mahçiçek; Kurban Paylaşmaktır

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yayımladığı mesajda, “Kurban Bayramı; barışın, esenliğin, yakarışın, statülerden arınarak eşitlenmenin, tefekkürün, sabrın, nefisleri terbiye etmenin, yoksula, kimsesize ve çaresize yakınlaşarak, paylaşmanın bayramıdır. Bu nedenle ‘Kurban Paylaşmaktır’ diyorum ve başta Kahramanmaraşlı kardeşlerim olmak üzere, bütün İslam âleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ 07.07.2022, 18:27
Başkan Mahçiçek; Kurban Paylaşmaktır

Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, paylaşmanın önemine dikkat çekerek, insanlar için kurbanın; Cenab-ı Hakk’a, hakikate, iyiye, doğruya ve güzele, yakın olma arayışı olduğunu vurguladı. Mesajının devamında, bayramların sevinçleri büyütme mevsimi olduğuna da dikkat çeken Başkan Mahçiçek, kurban ibadetini yerine getirirken çevre temizliğine de riayet edilmesi noktasında vatandaşlara çağrıda bulundu.

Başkan Mahçiçek, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı;

“Kurban; paylaşmanın, sevginin, vefanın, sadakatin ve fedakârlığın simgesidir”

İslam âlemi olarak bir Kurban Bayramı’nı bir kez daha idrak etmenin sevincini yaşıyoruz. Kurban Bayramı, bütün müminlerin Hz. İbrahim’i bir arayışla Rabbimizin kendilerine lütfettiği nimetlere şükranlarının bir ifadesi olarak, Kurban ibadetini eda ettikleri mübarek vakitlerdir. Bu anlamda Cenab-ı Hakk’a ne kadar şükretsek azdır. Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kestiğimiz kurbanlarımız, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah’a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kurban aynı zamanda İslam’ın temellerinden biri olan Hac ibadetinin önemli bir parçasıdır. Bu mübarek günlerde Arafat’ta dünyalıklardan soyunmuş, âdeta ak kefenlere bürünmüş milyonlarca Müslüman, Cenab-ı Hakk’ın huzurunda, ellerini açarak rahmet dilemektedir. Bugün bizler de, kurban ibadetinin manevî ikliminde bir gönül yüceliği yakalayıp Rabbimize yakınlık arayışında olacağız. Zira Kurban Bayramı; barışın, esenliğin, yakarışın, statülerden arınarak eşitlenmenin, tefekkürün, sabrın, nefisleri terbiye etmenin, yoksula, kimsesize ve çaresize yakınlaşarak, paylaşmanın bayramıdır. Bir başka ifadeyle kurban; sevginin, vefanın, sadakatin ve fedakârlığın simgesidir.

“Bu bayram kurbanlarımızı ve sevinçlerimizi büyüterek, paylaşalım”

Bayramlar, aynı zamanda sevinçleri büyütme mevsimidir. Kurban Bayramı’nın ruhuna uygun bir şekilde küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakarak; hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmeliyiz. Bayramda özellikle varlık sebebimiz olan annelerimiz ve babalarımızın gönüllerini şad etmeliyiz ve onların hayır dualarını almalıyız. Bir tatlı söz işitmek için hayatın bütün ağırlığını paylaşmayı göze alan eşlerimize sevgiyle yaklaşmalıyız. Ve evlerimizin canlı bayramları olan çocuklarımızı sevindirmeli, yılda bir defa gerçekleşen bu ibadetin coşkusuyla tanıştırmalıyız. Ayrıca selâmlaşarak, kucaklaşarak, ziyaretleşerek, kurban etlerini dağıtarak, ikramda bulunarak; bütün sokakların, bütün komşuların, bütün yurdumuzun ve İslâm coğrafyasının hanelerine sevinç taşımalıyız. Evinde ve yatağında ziyaretçi bekleyen insanlarımızı hatırlamalı; öksüz ve yetimlerin, kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin gülmesine ve ümitlerinin yeşermesine vesile olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kahramanmaraşlı kardeşlerim olmak üzere, bütün İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, Allah katında kurbanlarımızın makbul olmasını diliyorum.”

#Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek
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