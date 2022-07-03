Başkan Mahçiçek, LGS’de ilk 25’e giren öğrenci ve aileleriyle buluştu

Eğitim yatırımlarıyla model olan ve bu alanda ülke genelinde adından söz ettiren Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, ilçe genelinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) ilk 25’e giren öğrenciler ve ailelerini bir araya getirdi. EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen kahvaltıya Başkan Mahçiçek ve eşi Ayten Mahçiçek’in yanı sıra TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal, öğrenciler ve aileleri katıldı. Türkiye’nin ilk ve tek, Avrupa’nın ise en büyüğü olan 70 bin metrekare alan büyüklüğündeki kristal lagün gölünün muhteşem manzarasındaki kahvaltıda öğrenci ve velileriyle tek tek sohbet eden Güvenç, Özdemir ve Başkan Mahçiçek, tebriklerini ileterek, başarılarının devamını diledi. Başkan Mahçiçek programın sonunda öğrenci ve velilere bir de müjde vererek, yaz boyunca Kapalı Yüzme Havuzları ile Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nun öğrenci ve ailelerine ücretsiz olacağını duyurdu.

“Sürekli hale getirebilirsek çok daha başarılı oluruz”

Eğitim yatırımlarının önemli olduğunu ve ilçeye 7 adet yurduyla beraber okul kazandırdıklarını anlatan Başkan Mahçiçek, öğrencilere başarının sürekliliği noktasında uyarılarda bulunarak, “Sizleri ailelerinizle beraber, gönülden, yürekten kutluyorum. Çok güzel bir başarıya imza attınız emin olun ki. Biz de talebeyken böyle şeyler olduğunda çok sevinirdik. Hayatınız boyu unutulmayacak başarılar yakaladınız ama önemli olan bu sürekli hale getirmek. Bu sınavda derece aldınız ama bu başarıyı sürekli hale getirebilirsek amacımıza ulaşmış oluruz. Belediye olarak fiziki çalışmalarımız var, mesela şu an görüyorsunuz EXPO 2023 Alanımızı yapıyoruz, yollar yapıyoruz, binalar yapıyoruz ama önceliğimiz eğitim. Belediye olarak yurduyla birlikte 7 tane okul yaptık. Üniversite öğrencileri sene başında kalacak yurt bulamıyor dediler. Biz de bize başvursunlar, ücretlerini biz ödeyelim dedik ama onlar hep spekülasyondu birkaç öğrencimiz başvurdu. Okullara gittiğimde hep söylüyorum, düzenli ve sistemli çalışacağız. Başarının anahtarı budur. Değerli velilerimiz, çocuklarımızla gurur duyalım inşallah. Gelecekte bu ülkeyi delikanlılarımız, hanım kızlarımız yönetecek. Bizden de daha iyi yönetecekler inşallah, bundan eminiz. Bizim 7 tane havuzumuz var, yaz kurslarımıza 4 bin öğrencimiz kaydoldu. LGS'de ilk 25'e giren başarılı çocuklarımıza ve ailelerine havuzlarımız ile Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nu yaz döneminde ücretsiz yapalım, başarılarını ödüllendirelim” dedi.

“Velilerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum”

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç de uzun, yorucu ve ısrarlı çalışmaların sonucunda başarılı öğrencilerin ve velilerin eğlenmeyi hak ettiğini belirterek, veliler ve öğrencileri tebrik etti. Güvenç, “Öncelikle bu ortamın oluşmasında emeği olan üç

kesime teşekkür etmek istiyorum. Birincisi anne ve babalarımız, Allah razı olsun. Ne kadar zor ve meşakkatli bir iş olduğunu hem aile içinde biliyoruz, hem de çevremizde görüyoruz. Uzun, yorucu ve ısrarlı çalışmayı gerektiren bir tempodan bugün burada oturmayı hak ettik. Sorumluluk bilincinde olan, evlatları için yürekleri titreyen tüm anne ve babaları tebrik ediyorum. İkinci olarak sevgili gençlerimiz. Vekilimiz ve başkanımız da söyledi, siz bu küçük yaşınızda büyük bir iş başardınız. Azimle çalışarak önemli bir başarıya imza attınız, hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Aileniz, şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir başarı elde ettiniz. Çünkü dünya bir köy haline geldi ve sizler Amerikalı, Çinli, Japonyalı gençlerle rekabet edeceksiniz. İnanıyorum ki onları da yeneceksiniz. Çünkü ağabeyleriniz var, çok önemli işlere imza atıyorlar. Başkanımız da dedi örneğin, Hollanda'daki oğlu olan ağabeyiniz şu anda dünyanın önemli markası Philips'in ARGE Merkezi'nin başında. Bu çok önemli, Kahramanmaraş'ta sizin gibi, aynı mahallelerden çıkan evladımız dünya markasının önemli bir departmanının başında. Sizlerde öyle olacaksınız” dedi.

“Başkanımız Hanefi Mahçiçek, halkımızın ve çocuklarımızın kalbine dokunuyor”

Sözlerinin devamında Başkan Mahçiçek’e eğitime destekleri için teşekkür eden Güvenç, birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, “Üçüncü olarak da Hanefi başkanımıza Allah razı olsun diyorum. Bizleri her sene siz değerli ailelerimizle bir araya getiriyor. Kısa süreli de olsa hayatı paylaşıyoruz, gururu paylaşıyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hamdolsun başkanımız hizmetleriyle halka dokunuyor, çocuklarımıza dokunuyor, onların kalplerine hitap ediyor. İşte bu imkanların sayesinde sizlerde bu başarılara imza atıyorsunuz. Sorunlarımız yok değil, elbette var. Dünya çok ciddi ekonomik krizde, ülkemiz ağır saldırılar altında. Allah bu ülkenin birlik, beraberlik ve dirliğini bozmasın. Ben inanıyorum ki bu mazlum millet, bu başarılı genç çocuklarımız sayesinde çok daha güzel günler görecek. Başarılarınızın sürekli olması gerekli gençler, durmak yok yeni başlıyorsunuz. Allah yolunuzu, bahtınızı açık eylesin” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımızın başarılarının daim olmasını temenni ediyorum”

Başarılı öğrenciler ve aileleriyle bir arada olmaktan gurur duyduklarını belirten AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise öğrencilere başarılarının devamını dileyerek, “Çok keyifli ve güzel bir ortamda birlikteyiz, çünkü başarılarıyla gurur duyduğumuz çocuklarımızla bir aradayız. Onların başarılarının devamını dileyerek kahvaltıda buluştuk. Hanefi başkanımızda söyledi; Bu ülkenin geleceği, bu başarılı çocukların ellerinde olacak. Hepimizin ülkemizle veya kendimizle ilgili hayalleri var. Bu hayalleri gerçekleştirecek güce, başarıya sahip olmak ve bu çocukların anne-babası olmak bambaşka birşey. Öncelikle bu güzel evlatları yetiştirdikleri için anne ve babaları tebrik ediyorum. Sonrada bu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Gelecekte bu ülkeyi yönetecek ve yükümüzü alacaklar. Bu ülkeyi yönetmeyi kötü değerlendirmeyin. Siyaset yapmak, ülke yönetmek edep ve ahlakla yapıldığı zaman başarı getirir. O yüzden yadırganacak. eleştirilecek bir iş değildir. Eğer eleştiriyorsanız siz oraya gelecek, daha iyisini yapacaksınız. İşte bu çocuklarımızın o istidadı var. Görüyoruz ki başarıları da var. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Sizlerle bir arada olmaktan gurur duyduk, bizleri bir araya getiren başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın da başarılarının daim olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenci ve velilerine kitap ile çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kahvaltı programı toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.