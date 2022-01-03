Başkan Mahçiçek liseli öğrencilerle bir araya geldi
Kentin marka değerini artırmak için birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek liseli öğrencilerle bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 03.01.2022, 15:17 03.01.2022, 15:37
Başkan Mahçiçek ilk olarak TOBB Fen Lisesinde öğrencilerle bir araya gelerek Expo 2023 hakkında bilgiler paylaştı.
Daha sonra Özel Final Akademi Fen Lisesindeki öğrencilerlede bir araya gelen Mahçiçek tecrübe ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak Expo2023’de gençlerden destek alacaklarını söyledi.
Program sonunda AKSU Haber’e konuşan TOBB Fen Lisesi Müdürü
Final Akademi Fen Lisesi Müdürü ise Başkan Mahçiçek’i çalışmalarından dolayı tebrik etti.
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