Başkan Mahçiçek liseli öğrencilerle bir araya geldi

Başkan Mahçiçek ilk olarak TOBB Fen Lisesinde öğrencilerle bir araya gelerek Expo 2023 hakkında bilgiler paylaştı.

Daha sonra Özel Final Akademi Fen Lisesindeki öğrencilerlede bir araya gelen Mahçiçek tecrübe ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak Expo2023’de gençlerden destek alacaklarını söyledi.

Program sonunda AKSU Haber’e konuşan TOBB Fen Lisesi Müdürü

Final Akademi Fen Lisesi Müdürü ise Başkan Mahçiçek’i çalışmalarından dolayı tebrik etti.