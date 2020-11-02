Başkan Mahçiçek, Lösemili Çocuklar Haftasını Unutmadı

Başkan Mahçiçek, “her hastalıkta olduğu gibi lösemide de erken teşhis çok önemlidir” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“İnsanları lösemi hastalığına karşı bilinçlendirmek, tedavisi için erken teşhisin önemini vurgulamak ve lösemili çocuklara doğru yaklaşımları öğretmek için 2–8 Kasım tarihlerini içine alan hafta Lösemili Çocuklar Haftası olarak düzenlenmiştir. Hafta süresince yapılan etkinliklerle öğrenciler başta olmak üzere vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi amaçlanmaktadır.

Lösemi hastalığı ile ilgili bilinçlenmek, farkında olmak, kendi canlarımızı kurtardığı gibi başka hayatları kurtarmamıza da vesile olacaktır.

Bir kan bağışıyla hayat kurtarabileceğimizi unutmayalım ve minik yüreklere destek olalım.

Geçen yıl lösemili çocuklarımız ve aileleriyle bir araya gelmiş güzel etkinlikler yapmıştık. Bu yıl pandemi nedeniyle bir araya gelemesek de gönüllerimiz bir, kendilerine desteğimiz tamdır.

Lösemi hastası olup şifa bekleyen tüm kardeşlerimize ve miniklerimize acil şifalar diliyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.”