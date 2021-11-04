Başkan Mahçiçek, LÖSEV ile Expo 2023 alanındaydı

Programda konuşma yapan Başkan Mahçiçek bugünün özel ve anlamlı olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu.

“Expo tanıtım toplantılarımız dolayısıyla hemen hemen her gün farklı gruplarla kahvaltı programları düzenliyoruz. Ama en güzel ve en özel programlardan biri bugündü, çünkü özel çocuklarımız ve aileleriyle bir aradaydık. Emin olun ki, onlarla beraber olmaktan sofralarımızı paylaşmaktan çok mutlu olduk. Buraya gelip programımıza katıldıkları ve bizleri onurlandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Az da olsa çocuklarımızı mutlu edebilmek, güzel zaman geçirmelerini sağlamak bizler için bir sevinç kaynağı. Ben bütün ailelerimize bu vesile ile bir kez daha hoş geldiniz diyor, çocuklarına, ailelerine Allah’tan sağlık, sıhhat temenni ediyorum.

Memleketimizin her şeyi var bir tanınırlığı yok. Şimdiye kadar bize katılacağı bilgisini veren 25 ülke var, 2023’e kadar 50 ülke olacağını var sayıyoruz. Ziyaretçi ülkelerden gelenler arasında yatırımcılar da olacak. Üretimde Kahramanmaraşımız sayılı iller arasında. Burada birçok ticari anlaşma, işbirliği, ortak yatırımlar yapacaklar ve Kahramanmaraş kazanacak. Şehrimize 2 milyona yakın ziyaretçi bekliyoruz.

Sanayisi, tabiatı, tarihiyle güzel bir memleketimiz var. Tanıtımımız olmazsa kimse bilmez. Hafta sonları buralar cıvıl cıvıl olacak. Bu esnafımıza ekmek demektir.

EXPO alanımızı yerinde görün müşahede edin istedik. Bir hayalimiz vardı ve gerçek oldu. İstedikten sonra yapamayacağımız bir şey yok bu hayatta. Gelecek nesillerimize bırakacak en güzel yatırım olarak şehrimizde yerini alacak EXPO 2023 Rekreasyon Alanı.

Burası sadece fuar zamanı değil senenin 365 günü tüm vatandaşlarımız tarafından kullanılabilecek bir yaşam alanı haline gelsin diye birçok donatı ekledik. Müzesi, Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Arasta Çarşısı, Açık AVM’si, Nikâh Sarayı, Konferans ve Kongre Merkeziyle burası şehrin ve bölgenin cazibe merkezi olacak.”

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kahramanmaraş Temsilcisi, Gülseren Altay, Başkan Mahçiçek’e teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi.

“Bugün burada LÖSEV’e kayıtlı olan ailelerimizle birlikte olduk. Başkanımızın sayesinde bir araya gelme imkânı bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Onikişubat Belediyesi ile inşallah daha fazla etkinlikler yapabilmek için gayret edeceğiz. Birlikte güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz.

Hem çocuklarımız, hem de bizler Expo alanına hayran kaldık. Bu proje vasıtasıyla Kahramanmaraş’ın, dünyaya tanıtılacağından ve turizm patlaması yaşayacağımızdan şüphemiz yoktur.”

Program sonrası çekilen hatıra fotoğrafları sonrası program noktalandı.