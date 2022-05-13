Başkan Mahçiçek, Macaristanlı Ataşeleri misafir etti

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in başarılı çalışmaları sonucu kente kazandırılan ve vizyon projelerinden biri olan Uluslararası EXPO 2023, ulusal anlamda devletlerden, yerel anlamda ise belediyeler ve kurumlardan büyük ilgi görüyor. Açılışına bir yıl gibi süre olmasına rağmen şu ana kadar 25 ülkenin katılmak için başvuru yaptığı EXPO 2023, tarihten gelen bağ ve kültürel yakınlığıyla bilinen dost ülke Macaristan’ın da dikkatini çekti. Uluslararası EXPO 2023 Projesi’ni yakından görmek ve bilgi almak için Kahramanmaraş’a gelen Macaristan Büyükelçiliği Ticaret Ataşeleri Aron Sipos ve Peter Kövecsi Olah, Başkan Mahçiçek’i makamında ziyaret etti. Misafirlerine ilk olarak belediye hizmet binasını gezdirerek Kahramanmaraş ve Onikişubat hakkında bilgiler veren Başkan Mahçiçek, sonrasında ise tanıtım filmi eşliğinde EXPO 2023’ü anlattı. EXPO 2023’ten çok etkilendiklerini belirten Sipos ve Olah, EXPO 2023 ile iki ülke sanayicileri ve iş insanları arasında ekonomik ve kültürel işbirliğinin artacağına inandıklarını söyledi.

“EXPO 2023 Projesinden çok etkilendik, umarım Macaristan olarak burada yer alırız”

Macaristan’ın tanıtımı adına etkinliklere katılmayı önemsediklerini dile getiren Ticaret Ataşe Aron, “Kahramanmaraş’a gelmemiz için EXPO çok güzel bir vesile oldu. Macaristan Elçiliği’nde Ticari Ateşe olarak görev yapmaktayız. Macaristan’ın tanıtımı noktasında EXPO gibi bu tür etkinlikleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra birçok ticaret ve ekonomi başta olmak üzere faaliyetlere katılım sağlıyoruz. Tanıtım her zaman önemli ve burada ilginç bir konu var. İnsanlar bir şeyi tanımadan sevemez. Yani farklı hisleri olabilir ama sevmek mümkün değildir. Bu bağı kurmak daima önemli. Zaten Macaristan ve Türkiye arasında siyasi anlamda gayet güçlü ve kuvvetli bağlar var. Aynı zamanda tarihi geçmişe dayanan bir ortaklık var iki millet arasında. Bunlar sadece sözde veya kitaplarımız olmuyor. Kişisel bağlantıların kurulması da çok önemli. Bağlarımızı geliştirmek ve bu dokuyu daha da ileri götürmek önemli. Bu anlamda Kahramanmaraş’ta ve Onikişubat’ta olmaktan ve başkanımızla tanışmaktan onur duyduk. EXPO 2023 Projesinden çok etkilendik, umarım biz de gelecek sene Macaristan olarak burada yer alırız” dedi.

“İki ülke arasında bağ, EXPO 2023 ile daha da güçlenecek”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, iki ülke arasındaki bağın EXPO 2023 ile daha da güçleneceğine vurgu yaptı. EXPO 2023’e Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin de büyük destek verdiğini belirten Başkan Mahçiçek, “Türkiye’mizin çok değerli dost ülkelerinden biri olan Macaristan’ın Ticari Ateşeleri Peter Kövecsi Olah ve Aron Sipos, bugün Kahramanmaraş’ımıza teşrif ettiler ve EXPO 2023 projemiz hakkında yakından ve detaylı bilgi almak için belediyemizi ziyaret ettiler. Öncellikle kendilerine hoş geldiniz diyorum. Ülkeler ve insanlarımız arasındaki bağlar bu kabil ziyaretler sonucunda oluşacak ticari çalışmalar ve ortak yatırımlarla karşılıklı olarak çok daha değer kazanıyor. İnsanlarımızın daha da yakınlaşmasına vesile oluyor. İnanıyorum ki sizlerin bu ziyareti hem Kahramanmaraş’ımız için hem de ülkemiz için faydalı sonuçlara vesile olacaktır. Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi olarak çok ciddi bir uluslararası projeyi yürütmeye gayret ediyoruz. Türkiye’de üçüncü kez uluslararası bir projenin realize edilmesi söz konusu. EXPO’yu da Onikişubat Belediyesi olarak yürütüyoruz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ülkemizin yönetimi var. Onların da çok ciddi destekleriyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü olması açısından güzel bir tevafuk olan 2023 yılında açılışımızı yapacağız” şeklinde konuştu.

“Kahramanmaraş’ın tanıtımına çok ciddi katkı sağlayacak”

Kültürel ve işbirliğinin kalıcı olmasının Kahramanmaraş’ın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını da aktaran Başkan Mahçiçek, sözlerine şu şekilde devam etti, “Kahramanmaraş’ımızın her şeyi var, eksiği ise tanıtım. Gerçekten de EXPO vesilesiyle hem ulusal hem de uluslararası düzeyde etkinliklerimize katılacak ülkelerimizle birlikte Kahramanmaraş’ın tanıtımına çok ciddi katkı sağlayacak. Bu bağlamda yurt dışından sizlerin ve başka ülkelerden gelen müteşebbisler, Kahramanmaraşlı yatırımcılarla buluşacak, onlarla beraber ortak ticaret yapacaklar. EXPO 2023, sizlerle bizleri, halklarımızı daha da yakınlaştıracak, bir taraftan da ticari ilişkilerimizin daha üst düzeye taşınmasına vesile olacak. Bu amaçların ve hedeflerin tümünün karşılıklı olarak gerçekleşmesini temenni ediyorum. Bir kez daha ziyaretiniz için teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum.”

Ziyaretin ardından Macaristanlı Ataşeler, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal rehberliğinde EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nı gezdi.