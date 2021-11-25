Başkan Mahçiçek, Mimarlar ve Mühendislerle EXPO Alanında buluştu

Program öncesi çalıştay ortamında geçen programda mimar ve mühendislerimiz fikirlerini ortaya koydular. Başkan Mahçiçek, mimar ve mühendislerle istişarelerinin devam edeceğini belirterek konuşmasına şöyle devam etti.

“Öncelikle tüm mimar ve mühendislerimize yoğun katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. 2018 yılından beri üzerinde çalıştığımız projemiz bugün somut halde karşınızda duruyor.

Biz öyle bir proje yapmalıyız ki diye düşündük şehrimize, dünyadan ve ülkemizin dört bir yanından insanlar gelebilsin istedik. Fuar zamanı 2 milyon, her sene 1 milyon misafir gelecek. Şehrimiz turizm koridorunda yerini alarak Şanlıurfa Göbeklitepe’den, Gaziantep Zeugma’ya, Kahramanmaraş Germanicia’dan Kapadokya’ya uzanan bir hat üzerinde olacak.

Burası sadece fuar zamanı değil senenin 365 günü tüm vatandaşlarımız tarafından kullanılabilecek bir yaşam alanı haline gelsin diye birçok donatı ekledik. Kristal Lagün Gölü, Şehir Müzesi, Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Arasta Çarşısı, açık Avm’si, Nikâh Sarayı, Konferans ve Kongre Merkeziyle burası şehrin ve bölgenin cazibe merkezi olacak. Baharın gelmesiyle burası çeşit çeşit bitkilerle bir doğa şöleni haline dönüşecek Kristal Lagünümüzle birlikte.

Şimdiye kadar bize katılacağı bilgisini veren 25 ülke var, 2023’e kadar 50 ülke olacağını var sayıyoruz. Ziyaretçi ülkelerden gelenler arasında yatırımcılar da olacak. Üretimde Kahramanmaraşımız sayılı iller arasında. Burada birçok ticari anlaşma, işbirliği, ortak yatırımlar yapacaklar ve Kahramanmaraş kazanacak. Şehrimize 2 milyona yakın ziyaretçi bekliyoruz.

EXPO alanımızı yerinde görün müşahede edin istedik. Bir hayalimiz vardı ve gerçek oldu. İstedikten sonra yapamayacağımız bir şey yok bu hayatta. Gelecek nesillerimize bırakacak en güzel yatırım olarak şehrimizde yerini alacak EXPO 2023 Rekreasyon Alanı.

Aynı zamanda çevresinde başlattığımız imar çalışmaları ile Kahramanmaraş yeni bir silüet kazanmış olacak. Baraj sularının yaz aylarında çekilmesiyle oluşan kötü görüntüyü engellemek için buraya yapacağımız Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı ile 4 mevsim su sabit kalacak. Çevresel ve ekolojik denge açısından da çevreye katkı sunduğumuz gibi burada güzel bir manzara oluşacak.

Bunların hepsini şehrimizin tanınırlığı ve bilinirliği artsın, marka değeri kazansın diye yapıyoruz. Bu proje hepimizin projesi. Sahip çıkacağız ve 2023’e hep birlikte hazırlanacağız.

Teşriflerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum.”

Başkan Mahçiçek, Mimar ve Mühendislere EXPO 2023 Rekreasyon alanını gezdirerek projeyi anlattı. Çekilen hatıra fotoğrafları sonrası program noktalandı.