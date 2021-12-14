Başkan Mahçiçek muhtarlarla bir araya geldi
Sosyal Belediyeciliğin öncülerinden Onikişubat Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl sonunda da muhtarlarla bir araya geldi
KAHRAMANMARAŞ 14.12.2021, 15:49 14.12.2021, 18:03
Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek muhtarları kabul ederek onlarla bir yıl boyunca faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Gelecek yılda yapılması planlanan projelerinde konuşulduğu toplantıda Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek tarafından ilçe genelinden bütün muhtarlara grup halinde bilgiler verildi.
Toplantılar sonun da bir açıklama yapan Başkan Mahçiçek muhtarlarla bir araya gelip yapılan icraatları değerlendirdiklerine dikkat çekti.
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