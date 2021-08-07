Başkan Mahçiçek MÜSİAD Genel Başkanını Ağırladı

Program öncesi konuşma yapan Başkan Mahçiçek şu ifadelere yer verdi.

“MÜSİAD Genel Başkanımız nezaket göstererek Belediyemizi ziyaret ettiler, kendisine ve yönetimdeki arkadaşlara gönülden teşekkür ediyorum. .EXPO 2023 projemizle ilgili kendilerini ve yönetimdeki arkadaşları bilgilendireceğiz. EXPO projemizin sadece o dönemle sınırlı kalmamasına dikkat ettik. İçine EXPO döneminden sonra da devam edecek yaşam alanları yerleştirdik. Kahramanmaraş’ımızın sanayisinden, tarihine mutfağına kadar her şeyi var. Tek eksiğimiz olan tanıtımı da bu projemiz sayesinde gidermiş olacağız. Şehrimiz ve ülkemiz için çok önemli bir proje.

EXPO 2023 alanında yaptığımız çalışmalar, yatırımlar ve projeler yarınlarımızı ve doğa dostu projeleri esas almaktadır.

Bu alanda oluşturacağımız Doğa Temelli Eğitim ile çocuklarımıza, gençlerimize bir nevi bilinçlendirme aşısı yaparak dünyamıza en büyük katkıyı yapacağımıza inanıyoruz. EXPO 2023’te akademik çalışmalar, konferanslar, endemik bitki yetiştirme ve üretme çalışmaları, Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi ile doğaya ve çevreye karşı sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.

Baraj göletine yapılacak su tutucu sedde aksı ile su seviyesi her mevsim sabit tutularak görsel güzelliğinin yanı sıra ekolojik dengeye de katkı sağlanacaktır. Aynı zamanda bu aksta yapılacak Rubber Dam adı verilen sistem ile elektrik üretimi yapılacak. Çünkü yaz aylarında oluşan kuraklık nedeniyle baraj sularının çekilmesi çevre açısından kötü görüntüler oluşturmaktaydı. Ekolojik denge, bitki ve hayvan çeşitliliği açısından da tehlike arz etmekteydi. EXPO 2023 Rekreasyon alanımızın kurulumu ile birlikte çevre düzenleme ve imar planlama çalışmalarımız başlatıldı. Burada 3,5 milyon m³ alanda gölet temizliği yapılmıştır.

EXPO 2023 Rekreasyon alanının çevresinde başlattığımız imar planlama ve baraj göleti ıslah çalışmalarımız ile şehrimize yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız.

Şu ana kadar 24 ülke EXPO 2023 projesine katılacağını bildirmiş. Açılışa kadar 50 ülkenin katılım yapmasını bekliyoruz. Kahramanmaraş’ı dünyaya taşıyacak, tanınırlığını artıracak, ülkemize de büyük katma değerler sağlayacak bir proje.

Bir kez daha Sayın Başkanımıza ve Yönetim Kuruluna bizleri onurlandırdıkları için teşekkür ediyorum.”

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise şu şekilde konuştu.

“Değerli Başkanımızı ziyaret etmekten biz de çok memnun olduk. Genel Başkan olarak son 1 yılda 65. ilimize geliyoruz. Kahramanmaraş’a farklı bakışımız var, buraya ikinci defa geliyoruz. Kahramanmaraş bazı sektörler açısından ticarette öncü olması ve çevre illere de model olması bakımından önemsediğimiz şehirlerimizden.

Başkanımız EXPO 2023’ün tanıtımını yaptı. Bizler de MÜSİAD olarak iki yılda bir MÜSİAD EXPO düzenliyoruz. Dünyada çok geniş bir ağa sahibiz ve MÜSİAD’ın ağırlığını EXPO 2023’e de taşıyacağız, elimizden geleni de yapmaya hazırız.”

MÜSİAD Heyetine Hizmet Binasını gezdirerek yatırım ve projelerinden bahseden Başkan Mahçiçek, program sonrasında MÜSİAD Başkanına EXPO 2023 yazılı mozaik tablo hediye etti.

EXPO 2023 ile ilgili detaylı sunumun ardından çekilen hatıra fotoğrafları ve iyi dilek temennileri ile program noktalandı.