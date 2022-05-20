Başkan Mahçiçek, Nepal Genel Komiseri Bajracharya’yı misafir etti!

Onikişuabt Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek , uluslararası EXPO 2023 projesini yakından görmek ve bilgi almak için Kahramanmaraş’a gelen Nepal Genel Komiseri Brendra Bajracharya’yı makamında ağırladı.

Ülkeleri Kahramanmaraş’a taşıyacak proje EXPO 2023’e katılım için şehre gelen Nepal Genel Komiseri Brendra Bajracharya, kültürlerinin tanıtımı yanı sıra ikili ticari ve ekonomik ilişkilerde de ilerleme sağlayacaklarını belirtildi.