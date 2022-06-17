Başkan Mahçiçek, öğrencilere karnelerini dağıttı!

Kahramanmaraş Şehit Ömer Faruk Sayıl İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.



Öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, öğrencilere karnelerini dağıttı.



Başkan Mahçiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin okul döneminde kitap okudukları gibi yaz döneminde de kitap okuyacaklarını söyledi.