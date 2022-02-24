Başkan Mahçiçek, öğrencilerle bir araya gelerek vizyon projeyi anlattı

Vizyon ve ufuk açıcı projeleriyle Onikişubat İlçesi’nin değişimini gerçekleştiren, bununla da yetinmeyerek kenti bir dünya markası yapma yolunda önemli işlere imza atan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023 projesini tanıtmaya devam ediyor.

Bu anlamda Başkan Mahçiçek, Şehit Erol Olçak Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Onikişubat Anadolu Lisesinde öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Mahçiçek öğrencilere EXPO 2023'ün nasıl yapılacağını, içinde neler olduğunu ve şehre ne katacağını anlattı.