Başkan Mahçiçek, Öğretmenler Gününü Kutladı!
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
KAHRAMANMARAŞ 23.11.2020, 16:00
Başkan Mahçiçek, “Gelecek nesiller adına umut bağladığımız gerçek güç, öğretmenlerimizdir” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.
“Her meslek fedakârlık gerektirir lâkin öğretmenlik mesleği ayrı bir fedakârlık ister. Onlarca çocuğu ülkesinin geleceği adına eğiten öğretmen, kimi zaman anne kimi zaman arkadaş olur öğrencisine.
Ülkemizin geleceğini yüklenecek, bu ülkeyi gelişmişlik bağlamında daha üst katmanlara taşıyacak, evlatlarımızın yetişmesinde katma değeriniz her türlü takdirin üzerindedir.
Pandemi günlerinde de her türlü zorluğa rağmen, çocukların eğitimden geri kalmaması için her imkânını seferber eden öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü yürekten kutluyor, sağlıklı yaşam ve başarılarınızın devamını diliyorum”
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