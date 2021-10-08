Başkan Mahçiçek Onikişubat ve Dulkadiroğlu Muhtarları ile EXPO alanda bir araya geldi

Programa AK Parti Onikişubat Başkanımız Mücahit Kara, Dulkadiroğlu Başkanımız Şahin Avşaroğlu ve teşkilat mensuplarımız katıldı.

Kahvaltı programı ardından konuşma yapan Başkan Mahçiçek şu sözlere yer verdi.

“EXPO 2023, Kahramanmaraş için milat olabilecek bir proje. Şehrimiz adına ne yapabilirizi, nasıl yapabilirizi çok araştırdık ve 2023 yılında Expo’yu şehrimizde yapabilmek için müracaat ettik. İtalya’da düzenlenen AIPH delegelerinin tamamının oyunu alarak, EXPO 2023’ü şehrimizde yapmaya hak kazandık.

Bu ele geçmez bir fırsat bizim için. 6 ay sürecek fuardan sonra da en iyi şekilde değerlendirebilmek için biz buraya çeşitli donatılar ekledik. Arasta Çarşısı, Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Kent Müzesi, Camisi, Nikah Sarayı, Hobi Evleri, kafeteryası, parkları, eğitim alanlarıyla vatandaşımızın aradığı her şeyi bulabileceği bir yaşam alanı haline gelecek.

Proje bittiğinde 789.000 m² Expo 2023 Rekreasyon alan dışında, çevresindeki imar planlamasıyla da şehrimizin ve bölgenin cazibe merkezi haline gelecek. Gelecek nesillere “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” ana temasıyla gerçekleştireceğimiz projede daha yeşil bir dünya bırakmanın da mutluluğunu yaşayacağız.”

Kahvaltının ardından alanın gezilmesiyle program noktalandı.