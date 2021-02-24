Başkan Mahçiçek, Onikişubat ve Dulkadiroğlu’na EXPO 2023’ü anlattı

Belediye Hizmet Binasında, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Dulkadiroğlu Başkanı Şahin Avşaroğlu, Onikişubat İlçe Kadın Kolları Başkanı Nursel Kaçamaz, Onikişubat Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak, Dulkadiroğlu Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Dulkadiroğlu Gençlik Kolları Başkanı Ali Hınaz ve teşkilat mensuplarına bir bilgilendirme sunumu gerçekleştiren Başkan Mahçiçek misafirlerine programın başında davete gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür etti ve sözlerini şu şekilde sürdürdü.

“Şehrimize yeni bir marka oluşturacak, deyim yerindeyse çağ atlatacak bir proje. Bu memleketin her şeyi var. Tek eksiğimiz tanıtım. Biz her ay beş uluslararası konferans, beş ayrı program düzenlesek EXPO 2023’ün sağlayacağı tanıtım ve reklamı sağlaması mümkün değildir.

Dünyada uluslararası organizasyonlardan olimpiyatlar ve dünya şampiyonaları 4 senede bir defa, bir ay yapılıyorken EXPO’lar 6,5 ay sürmektedir. Bu süre zarfında şehrimize yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler, ekonomiye katacağı değer, istihdamdaki artış gibi sağlayacağı katkılar düşünülürse organizasyonun ne denli büyük olduğu anlaşılır.

Çin’den Almanya’ya kadar birçok ülkeyi EXPO için ziyaret ettik. Oradan edindiğimiz bilgilerle daha iyi nasıl yaparızı araştırdık ve sadece 6,5 ay süre kullanılacak bir alan inşa etmek istemedik. Öyle bir proje yapalım ki, senenin her günü ve onlarca yıl kullanılabilsin.

Projemizin içini; dünyada ilk ve tek iki konsept bir arada Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi, ziyarete gelenlerin daha kolay ziyaret edeceği bir müze, öğrenciler için bir kütüphane, düğün salonları, nikah sarayları, su sporlarının yapılabileceği 70 bin m² büyüklüğünde kristal lagün, 284 hobi evi ile şehrin gürültüsünden uzakta mikro tarım ve doğa ile iç içe bir yaşam alanı, aquapark-lunapark, havuzun iki tarafına kafe ve açık alışveriş merkezi gibi birbirinden bağımsız birçok konseptle donattık. Burayı senenin 365 günü kullanılacak bir yaşam haline getiriyoruz.

Farklı bir şey yapmamız lazımdı, bu memleketi hem ülke gündemine hem de uluslararası gündeme taşıyacak bir proje yapmamız lazımdı. İşte bu proje bunlara karşılık verecek. Kahramanmaraş’ın marka değerini yükseltecek ekonomiden tanıtıma kadar turizminden istihdamına kadar her türlü değeri şehrimize kazandıracak.

EXPO 2023’ü almamız kolay olmadı. Bizden önce İzmir alamadı. 1,5 yıl bir ön çalışmamız oldu, ülke ülke dolaştık. Gittiğimiz ülkelerde yaptığımız kulis çalışmaları ile 2018 yılında İtalya’da yapılan AIPH Genel Kurulu’nda 62 ülkenin tamamının oyunu alarak EXPO’yu şehrimizde yapmaya hak kazandık.

2023 yılında bu anlattıklarımızı somut bir şekilde hep birlikte müşahade edeceğiz. Teşrifleriyle bizleri onurlandıran Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanlarımıza, teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”

Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara şu ifadelere yer verdi.

“ Kıymetli Başkanımız devletin birçok kademesinde aldığı görevler ve tecrübelerle geldiği noktada bugün EXPO 2023 vizyonuna şahitlik ettik. Başta müdürler olmak üzere emeği geçen

herkese çok teşekkür ediyorum. Hanefi Başkanımız bugüne kadar yaptığı birçok projede vizyonunu ve misyonunu ortaya koymuş ve kendini kanıtlamış bir isim.

Bölgenin tamamına bir etki alanı oluşturacak, EXPO sonrası da burayı yaşanılabilir bir alan haline dönüştürecek bir proje. Evlatlarımıza, torunlarımıza kalacak ve faydalanacakları bir alan olacak. Tüm teşkilatımız adına teşekkürlerimizi sunuyor, başarılarınızın devamını diliyorum.”

Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ise şu şekilde konuştu.

“Büyük projeler büyük hayaller ile başlar. 2018 yılında başladığı EXPO yolculuğunda büyük emeklerle buralara gelinmiş. EXPO Alanını sahada da gördük.

Başkanımın bahsettiği gibi tanıtım noktasındaki eksikliğimizi gidermek için bizlere büyük görevler düşüyor. Başkanıma ve ekibine bu büyük bir projesinden dolayı çok teşekkür ediyorum.”

Yapılan sunumun ardından hatıra fotoğrafları çekildi. İyi dilek temennileri ile program noktalandı.