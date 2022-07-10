Başkan Mahçiçek; Onikişubat’ta yaşamak çok daha güzel

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, nüfus kayıtlarının önemli bir hazine olduğuna vurgu yapan Başkan Mahçiçek, şu ifadeleri kullandı; “Bir ülkedeki nüfusun sosyal, demografik ve ekonomik niteliklerine ilişkin bilgi derlemesini sağlayan nüfus kayıtlarından elde edilen istatistikler, bir milletin tarihî mirasını ortaya koyarak gelecekte kimliğinin ve kültürünün devamlılığının sağlanmasına hizmet etmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan 11 Temmuz 1987 tarihi ‘Dünya Nüfus Günü’ olarak kabul edilmiştir. Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularını ele alan bir tema belirlenmekte ve bu temaya ilişkin farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Geçmişle gelecek arasında köprü kuran bu kayıtlar günümüzde ise toplumun ihtiyaçlarını karşılama ve vatandaşların hayatlarını daha iyi hale getirmeye yönelik politika ve planların oluşturulmasında kullanılan önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

“Hayatın her anında vatandaşlarımızın hizmetindeyiz”

190 yıl öncesinde temelleri atılan ve “Hayatın Her Anında” vatandaşlarımızın yanında olan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, sorumluluk bilinciyle yürüttüğü çalışmaları ve sahip olduğu teknolojik altyapısı ile elde ettiği sağlıklı bilgiler doğrultusunda, nüfusun günümüz ve gelecekteki demografik yapısı, genç ve yaşlı nüfusu ile göç verilerini bizlere sunarak yapılan planlamalarda önemli bir rol üstlenmektedir. İstatistiklere bakıldığında ülkemizin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi ile bir önceki yıla göre % 1,5 artmıştır. Dünya sıralamasında nüfusa göre 18’nci sırada yer alan ülkemizin, %15,3 ünü genç nüfus oluşturmaktadır. Kurucu Belediye Başkanı olarak göreve başladığımız 2014 yılında 357 bin 870 olan ilçemizin nüfusu, 2021 yılında 448 bin 317’ye yükselerek, yüzde 20 artış göstermiştir. Hiç şüphesiz bunda ‘Onikişubat’ta yaşamak çok daha güzel’ hedefiyle yaptığımız çalışmalar neticesinde göç vermeden, göç almamızın büyük payı vardır. Modern ve yaşanabilir ilçe standardını artırmaya yönelik çalışmalarımız gösteriyor ki, gelecekte de insanlarımızın ilçemize teveccühü ve yaşama isteği artacak, nüfusumuz çok daha yüksek sayılara erişecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, üstün hizmet ve sorumluluk anlayışı içerisinde fedakârca çalışan, mesai kavramı gözetmeden en kalbi duygularıyla güvenilir, etkin ve kaliteli hizmet sunan değerli nüfus personelimize gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, Dünya Nüfus Günü’nü kutluyorum.” dedi.