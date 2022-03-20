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Başkan Mahçiçek; ‘Onlar, sonsuz sevgileri ile hayatımıza tarif edilemez bir güzellik katıyor’

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Kocaman yüreklerinde taşıdıkları sonsuz sevgileri ile bizlerin hayatına tarif edilemez bir güzellik katan Down Sendromlu kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtiyor, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nün toplumsal bilinci geliştirecek çalışmalara katkı sağlamasını ümit ediyor, kendilerine ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 20.03.2022, 11:15
Başkan Mahçiçek; ‘Onlar, sonsuz sevgileri ile hayatımıza tarif edilemez bir güzellik katıyor’

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Onikişubat Belediyesi olarak down sendromu farkındalığına yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Mahçiçek, Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile down sendromlu bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimini güçlendirerek, toplum hayatına başarı ile uyum sağlayabilmelerini hedeflediklerini söyledi.

Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Olumsuz tutumlara maruz kalmalarını önlemeliyiz”

“Hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21’inci kromozom çiftinde fazladan bir kromozom yer alması sebebiyle +1 farkla dünyaya gelen down sendromlu bireylere farkındalık oluşturmak amacıyla her yılın 21 Mart günü Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down Sendromlular Günü olarak ilan edildi. Sıradan bir insan vücudunda 46 olan kromozom sayısının, Down Sendromlu bireylerde 47 olması sebebiyle tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Dünyada 6 milyon civarında Down Sendromlu birey yaşarken, bu farklılık, ülke, milliyet, sosyo-ekonomik statü gibi farklar olmaksızın her toplumda görülebilmektedir. Bu anlamda 21 Mart Down Sendromlular Günü vesilesiyle +1 farkla dünyaya gelen özel gereksinimli bireylerimizin ayrımcılığa ve olumsuz tutumlara maruz kalmasını önlemek, erken eğitimle sosyal hayata kazandırılabileceklerinin farkına varmak ve hayatlarını bir birey olarak sürdürebilmelerini sağlamak için hepimize çok önemli görevler düşmektedir. Bilinmelidir ki onlar diğer bireylerin sahip oldukları her hakka sahiptirler.

“Bütün imkanlarımızla down sendromlu kardeşlerimizin hizmetindeyiz”

Onikişubat Belediyesi olarak ayırt etmeksizin bütün insanlarımızı yaratılmış en önemli varlıklar olarak görüyor ve bu yönde çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda sadece Dünya Down Sendromlular Günü’nde değil, bütün çalışmalarımızda özel gereksinimli kardeşlerimizi merkez konumda yapılandırıyor, farkındalık yaratmak için önemli projeler hayata geçiriyoruz. Biliyoruz ki onlar, enerjileri, yaşam sevgileri ve eğlenceli taraflarıyla çevresindeki insanlara ve topluma örnek kimselerdir. Tüm dünyaya örnek olacak şekilde Kahramanmaraş’ımızda oluşturduğumuz Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’mizi şehrimizdeki bütün down sendromlu kardeşlerimizin hizmetine sunduk.

“Özel bireylerimizin topluma kazandırılmasını önemsiyoruz”

Down sendromlu bireylerimiz uygun eğitim programları ile toplum hayatına başarı ile uyum sağlayabilmektedirler. Bu fazlalıklarıyla dünyamızı güzelleştiren bireylerimizin küçük yaştan itibaren rehabilitasyon süreciyle topluma kazandırılmasını önemsiyor, daha iyi eğitim almaları ve toplum içerisinde kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine imkân sağlayarak, onları topluma kazandırmaya gayret ediyoruz. Nitekim Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde faaliyet gösteren Down Cafe gibi birçok projenin yanı sıra İş Koçluğu Eğitimi ile özel gereksinimli kardeşlerimizi toplumun içinde konumlandırdık. Bu projemizde MADO’da çalışan Muhammet kardeşimiz, emek verildiğinde nasıl güzel sonuçların ortaya çıktığını bizlere gösterdi. Muhammet gibi birçok yavrumuzun kendilerini daha iyi ifade edebilmesi adına bütün imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. Aynı zamanda sadece down sendromlu çocuklarımızı değil, ailelerimiz içinde eğitim

hizmetleri veriyoruz. Biliyoruz ki en güçlü eğitim ailede verilendir. Ayrıca, Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’mize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Alper Topçuoğlu beyefendi ve kıymetli ailesine çok teşekkür ediyorum.

“Kocaman yüreklerinde sonsuz sevgi taşıyorlar”

Bu konuda toplum olarak göstereceğimiz destek, onların ve ailelerinin hayatlarını daha yaşanabilir bir hale getirecektir. Bizler Down Sendromlu bireylerimizin farkındayız, tüm vatandaşlarımızın da aynı farkındalığa sahip olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; kocaman yüreklerinde taşıdıkları sonsuz sevgileri ile bizlerin hayatına tarif edilemez bir güzellik katan Down Sendromlu kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtiyor, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nün toplumsal bilinci geliştirecek çalışmalara katkı sağlamasını ümit ediyor, kendilerine ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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