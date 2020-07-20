Başkan Mahçiçek, “Ortak Bir Gelecek İnşâ Etmek Zorundayız”

“ Ermeni diasporası tarafından, Ermeni saldırganlığı dünya gündemine bir kez daha getirildi.

Bir hayalin peşinde yol katetmeye çalışan Ermeniler, kendilerine karşı bir soykırım yapıldığı yalanını tüm dünyaya kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. Özellikle Amerika ve Avrupa’da yaşayan diaspora Ermenileri, sürekli olarak bu yalanı gündemde tutmaya çaba göstermektedir.

Asılsız Ermeni iddialarını gündemde tutmaya çalışanlar, dengelerin değiştiği bugünün dünyasında, Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin gelişmesine engel olmakta, bu suretle aslında Ermeni halkına zarar vermektedirler.

Tarihi sorunları kaşımak, hiçbir zaman toplumlara yarar sağlamaz. Tam tersine ülkeler arasında dostluk ve barışın inşasına engel olur.

Barışın ve dostluğun yeryüzüne yeniden hâkim olması için, ortak bir gelecek inşâ etmek zorundayız.

Makul olan yol, Ermenistan’ın saldırgan politikasına derhal son vermesidir. Ermenistan ve Azerbaycan’ın yeni bir yol haritası oluşturmasıdır.

Unutulmamalıdır ki Türkiye, Azerbaycan ile iki devlet tek millettir. Uluslararası platformlarda Türkiye her daim kardeş Azerbaycan’ın yanında yer alacak ve onun haklarını savunacaktır. Türkiye, Azerbaycan’a karşı yapılacak olan fiziki her saldırıyı kendine yapılmış bir saldırı kabul edecek ve misli ile cevap verecektir.

Ancak şu da bilinmelidir ki, buradaki olmazsa olmazımız Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı derhal sahiplerine teslim etmesidir.”

12-16 Temmuz tarihlerinde Ermenistan ordusunun, sınırdaki stratejik yükseklikleri ele geçirmek için saldırdığı Azerbaycan Ordusu’nda, 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuş, köylere yaptığı saldırı sonucu bir sivil yaşamını yitirmişti.