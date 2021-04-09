Başkan Mahçiçek Polis Haftasını Kutladı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Mahçiçek, “10 Nisan 1845'te Polis Nizamnamesi’nin yayımlanmasıyla temelleri atılan, kurulduğu tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzeni sağlayan Türk Polis Teşkilatımız, gece gündüz demeden fedakârca görev yapmaktadır.” dedi

KAHRAMANMARAŞ 09.04.2021, 15:23
Başkan Mahçiçek Polis Haftasını Kutladı

Başkan Mahçiçek sözlerine şöyle devam etti.

“Aziz milletimizin gönlünde askerimizin ve polisimizin ayrı bir yeri vardır. Türk Polis Teşkilatı, 176 yıldır ülkenin birliğine ve devletin bölünmez bütünlüğüne kast eden içeriden ve dışardan gelen tehditlere karşı mücadelesini büyük bir başarı ile sürdürmektedir.”

Türk Polis Teşkilatı’nın suçla mücadele konusunda elde ettiği başarılara dikkat çeken Başkan Mahçiçek “ Her türlü kaçakçılığa darbe üstüne darbe indiren, uyuşturucu ticaretine göz açtırmayan, öte yandan ülkenin birliğine ve devletin bölünmez bütünlüğüne kast eden hain terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren, milletin huzurunu, mal, can ve namus güvenliğini sağlamak, hak ve özgürlükleri korumak için fedakârca faaliyet gösteren, Polis Teşkilatımız, bunu 15 Temmuz gecesi verdiği üstün mücadeleyle ispat etmiştir.

O gece Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve lojmanların bombalanmasında vatandaşlarımızla sırt sırta vererek adeta tarih yazdı polisimiz. İşgal edilen bazı yerleri kısa sürede kurtararak darbenin bastırılmasında büyük başarı elde ettiler. Şu an gelinen noktada son teknolojiye sahip Türk Polis Teşkilatımız, suçla mücadele konusunda elde ettiği başarılarla, küresel çapta da itibarını giderek artırmakta ve polis teşkilatları arasında dünya ölçeğinde de ayrıcalıklı bir konuma sahip bulunmaktadır.

Aynı zamanda polislik eğitimi noktasında lider ülkelerden birisiyiz. Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerinden de eğitim alanında talepler gelmektedir.

Başkan Mahçiçek “vatan için, milletimiz için canlarını seve seve vermeye hazır olan tüm Emniyet Teşkilatımızın Polis Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu kutsal görevi yerine getirirken şehit olan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve ailelerine uzun ömürler diliyorum.”

#Kahramanmaraş #Onikişubat #Mahçiçek #Polis
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