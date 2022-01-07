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Başkan Mahçiçek, Projede Görev Alan Öğretmenlere Teşekkür Etti

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen komisyon üyelerine hediye takdim etti. Programa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Proje Koordinatörü Mesut Serdar ve komisyon üyeleri katıldı.

KAHRAMANMARAŞ 07.01.2022, 12:23 07.01.2022, 16:32

Başkan Mahçiçek, Projede Görev Alan Öğretmenlere Teşekkür Etti

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen komisyon üyelerine hediye takdim etti. Programa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Proje Koordinatörü Mesut Serdar ve komisyon üyeleri katıldı.

Programda konuşma yapan Başkan Mahçiçek şu ifadelerde bulundu.

“Onikişubat Belediyesi olarak fiziki çalışmalar yapıyoruz. 140’a yakın mahallemizin 82’si kırsalda. Ama bu fiziki çalışmaların çok daha ötesinde bizim için eğitim çalışmaları geliyor. Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana eğitim çalışmalarımız aralıksız devam etti. Pandeminin ilk döneminde de online olarak Onikişubat TV youtube kanalımızdan interaktif ders anlatımlarıyla üniversite hazırlık kursu öğrencilerimizi hazırlamaya devam ettik. Ancak pandemi ile birlikte bazı programlarımız aksaklığa uğradı. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor projesiydi. Çok değerli eğitim camiamızla birlikte her yıl 80 bin kitap aldık. Bunları da sadece Onikişubat’taki okullara değil, tüm Kahramanmaraş okullarına dağıttık. İlkokul 2. sınıftan 11. sınıfa kadar 5’li setler halinde bu kitapları dağıttık. Sonra da Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber kim ne kadar okumuş, anlamış diye sınavlar yaptık. Pandemiden önce hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen o sınavlara 72 bin öğrencimiz katıldı. Bu da gösteriyor ki Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor projesi amacına ulaşmış. Toplamda 340 bin 500 kitap almışız ve bugüne kadar 2,5 milyon okuma oranına ulaşılmış. Ama Belediyemizin eğitim ile ilgili çalışmaları bundan ibaret değil.

7 Güzel Adamın Şehrine 7 Okul diyerek çıktığımız yolda 7 okulu ve 2.200 kişiyi barındıracak yurtlar yapmışız. Kırsalda 65 Bilgi ve Kültür Evi, merkezde kütüphanesiyle beraber 7 Bilgi ve Kültür Evi, 7 Havuz ve Fitness Salonları yapmışız. Eğitim alanındaki çalışmalarız çok ciddi safhalarda.

Uzaktan eğitim döneminde 400 tableti ihtiyaç sahibi lise öğrencilerimize hediye etmişiz. Özel çocuklarımızın tüm gereksinimini karşılayacak tam donanımlı Hamidiye Bekir Topçuoğlu Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizi hayata kazandırdık. Yine özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız için Kısa Süreli Engelli Yaşam ve Bakım Merkezimizin inşaatını tamamlayarak Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze teslim etmişiz. Şimdi de otizm sendromlu çocuklarımız için bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi yapacağız.

Buradan müjdesini verelim bir projemiz daha var. Uluslararası bir okul yapacağız. Buralara başka ülkelerden gelip öğrenciler okuyabilecek.

Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor projemizde emeği geçen öğretmenlerimizle bu projenin önemini vurgulamak için bir araya geldik. Eğitime yapacağımız hizmetler de devam edecek.

Ben bir kez daha projemizde görev alan öğretmenlerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.”

Ar-Ge Birimi Proje Koordinatörü Mesut Serdar şunları söyledi.

“Bu proje gerçekten de öğrencilerin nazarında kabul gören bir faaliyet. Okuduklarını anlama ve bunun sonuçlarını görme anlamında çok fayda görüyorlar. Sizlerin huzurunuzda Başkanıma verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum.”

Öğretmenlere teşekkür mahiyetinde hediye takdim eden Başkan Mahçiçek, bu yıl Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor projesinin 6.’sını gerçekleştireceklerini belirtti.

#Başkan Mahçiçek #Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek #Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi
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