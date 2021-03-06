Başkan Mahçiçek projenin detaylarını Çağlayancerit’te anlattı!

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 bilgilendirme toplantıları için Çağlayancerit İlçesini ziyaret etti.

Teşkilat üyeleri, kurum müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen toplantılarda EXPO’nun ne olduğu, nasıl gerçekleşeceği ve şehrimize katacağı değer konuşuldu.

Gerçekleştirilen sunumlarda Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, AK Parti Çağlayancerit İlçe Başkanı Mehmet Berk, MHP Çağlayancerit İlçe Başkanı Adem Yavuz, teşkilat üyeleri, muhtarlar, kurum müdürleri ve stk temsilcileri hazır bulundu.

Başkan Mahçiçek EXPO 2023 sunumlarında şu konulara değindi.

Toplantı programı Başkan Mahçiçek’in başkanlara EXPO 2023 plaket takdimi sonrası çekilen hatıra fotoğraflarıyla noktalandı.

Başkan mahçiçek; “EXPO 2023 Kahramanmaraş projesi üzerinde uzun uzun düşündüğümüz ve emek harcadığımız bir projeydi. Nihayet 2018 yılında İtalya’da yapılan AIPH Genel Kurulu’nda 60 ülkenin tamamının oyunu alarak şehrimize kazandırmayı başardık. Öncelikle ekibimi ve emeği geçen herkesi kutluyorum.

Tabi bu proje artık bizden çıktı ve tüm şehrin projesi oldu artık. Tek başımıza gerçekleştirebileceğimiz bir proje değil.

EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ın saklı değerleri doğal ve tarihi zenginliği, coğrafi işaretli ürünlerimiz yemeni, sim sırma, bakır vb gibi birçok turizm ögesi olan kıymetleri dünyaya tanıtacağız.

Şehrimiz çok güzel bir memleket, birçok değere sahip. Havasıyla, suyuyla, kültürüyle, kadim tarihiyle zengin bir çeşitliliğe sahip. Tek eksiğimiz olan tanıtım eksikliğiydi. Çok uzun zamanda kat edilebilecek bir tanıtım ve reklam kampanyasını 23 Nisan ve 31 Ekim 2023 tarihleri arasında 6 buçuk ay sürecek bir fuar olan EXPO 2023 ile kısa zamanda başarmış olacağız.

Bizlere düşen başkanlarımın, şehrimin her ferdinin bu projeyi sahiplenmesi ve 2023 yılında gelecek 2 milyona yakın misafirimize ev sahipliği yapabilmemiz. Alt ve üst yapı eksikliklerimizi en kısa zamanda gidereceğiz ve o gün geldiğinde Kahramanmaraş adını dünyaya duyuracağız.

Şehrimizi bir üst lige taşıyacak, uluslararası arenada prestij kazandıracak EXPO 2023 Rekreasyon Alanında bulunan Arasta Çarşımızda şehrimizi yansıtan bütün değerler olacak. 70 bin m² büyüklüğünde dev kristal lagünümüzde su sporları, çevresinde yürüyüş alanları ile bir yenilik daha şehrimize kazandırılacak. Dünyada ilk ve tek iki konsept bir arada Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi ile şehrimize ve bölgeye, akademik çalışmaların da yapılabildiği bir müze kazandırmış olacağız. EXPO kulemizde nikah sarayları, düğün salonları, kafeteryalar ve konser alanları ile hizmet vereceğiz. Gençlerimize nezih bir ortam sunacak, özel yayınların bulunacağı kütüphane ile de ayrı bir mekânı şehrimize kazandırmış olacağız.

EXPO 2023 Rekreasyon alanımızı sadece fuar zamanı değil yılın 365 günü hizmet verecek şekilde tasarlamaktayız. Şehrimizin ve bölgenin cazibesini artıracak ve yerli ve yabancı turizmi artıracak bu projeyi hep birlikte sahiplendiğimizde başarabileceğiz. Bu şehrimiz adına yapabileceğimiz en güzel yatırım olacak.”