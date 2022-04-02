Başkan Mahçiçek; Ramazan’da birlikte paylaşalım
Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda paylaşmanın önemine dikkat çeken Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Ramazan-ı Şerif’i idrak edeceğimiz bu ayda, ‘Ramazan’da Birlikte Paylaşalım’ düsturu önceliğimiz olmalıdır” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 02.04.2022, 15:48 02.04.2022, 15:55
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla videolu kutlama mesajı yayımladı.
Mesajında, İslam âleminin hasretle beklediği rahmet ve bereket ayına girmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Mahçiçek, ‘Ramazan’da Birlikte Paylaşalım’ sözleriyle paylaşmanın önemine dikkat çekti.
Başkan Mahçiçek mesajında; “Ramazan-ı Şerif’i idrak edeceğimiz bu ayda, ‘RAMAZAN’DA BİRLİKTE PAYLAŞALIM’ düsturu önceliğimiz olmalıdır. Bu mübarek ayda yeryüzünü şereflendiren Kur'an-ı Kerim-in, insanlığı kuşatmasını, bedenlere ve kalplere şifa olmasını temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.
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