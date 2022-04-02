Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla videolu kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, İslam âleminin hasretle beklediği rahmet ve bereket ayına girmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Mahçiçek, ‘Ramazan’da Birlikte Paylaşalım’ sözleriyle paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Başkan Mahçiçek mesajında; “Ramazan-ı Şerif’i idrak edeceğimiz bu ayda, ‘RAMAZAN’DA BİRLİKTE PAYLAŞALIM’ düsturu önceliğimiz olmalıdır. Bu mübarek ayda yeryüzünü şereflendiren Kur'an-ı Kerim-in, insanlığı kuşatmasını, bedenlere ve kalplere şifa olmasını temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.