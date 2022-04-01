Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla videolu kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, İslam aleminin hasretle beklediği rahmet ve bereket ayına girmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Mahçiçek, ‘Ramazan’da Birlikte Paylaşalım’ sözleriyle paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Başkan Mahçiçek mesajında şu ifadeleri kullandı; “Cenabıhakk’ın sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak gönderdiği Ramazan-ı Şerif’i, bir kez daha büyük bir coşku ve heyecanla karşılıyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, paylaşma ve yardımlaşma ayı olarak evlerimizi ve ibadetlerimizi bereketlendirecek. Bu bağlamda Ramazan-ı Şerif’i idrak edeceğimiz bu ayda, ‘RAMAZAN’DA BİRLİKTE PAYLAŞALIM’ düsturu önceliğimiz olmalıdır. Bu kutsi ayın sadece oruç tutmak değil, beraberce paylaşma bilincinin kazanılmasında önemli olduğunu belirtmek isterim. Aynı zamanda Ramazan-ı Şerif’in ruhuna uygun bir şekilde küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakarak; hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmeliyiz. Bu mübarek ayda yeryüzünü şereflendiren Kur'an-ı Kerim-in, insanlığı kuşatmasını, bedenlere ve kalplere şifa olmasını temenni ediyorum. Cenabıhak ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde İnşallah Ramazan Bayramı’na da kavuştursun. Ramazan-ı Şerif’in, milletimiz, Müslümanlar ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileğiyle siz değerli Kahramanmaraşlı kardeşlerimin Ramazan-ı Şerif’ini bir kez daha tebrik eder, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlarım. Sağlıcakla kalın efendim.”