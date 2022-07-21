banner86

banner85

Başkan Mahçiçek, Romanya ve Makedonyalı öğrencilere EXPO 2023’ü anlattı

Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı kapsamında Kahramanmaraş’a gelen Romanya ve Makedonyalı öğrencilere EXPO 2023’ü anlatan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “EXPO 2023 ile birlikte tanıtım sorununu çözerken, Su Tutucu Sedde Aksı Projesi ile de Kahramanmaraş’ta örnek bir kentleşme modeli oluşturacağız. Böylelikle yaşanabilir kentler sıralamasında çok daha yükseğe çıkacağız. Şehrimize hoş geldiniz, EXPO 2023’ü gittiğiniz yerlerde anlatmanızı temenni ediyorum” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 21.07.2022, 16:49 21.07.2022, 17:05
Başkan Mahçiçek, Romanya ve Makedonyalı öğrencilere EXPO 2023’ü anlattı

Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde Kahramanmaraş Gençlik Hareketi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin mihmandarlığında Kahramanmaraş’a gelen Romanya ve Makedonyalı öğrenciler, kenti gezmeye devam ediyor.

‘Doğa Seni Çağırıyor’ Projesi kapsamında kentin doğal ve tarihi güzelliklerini gezen öğrenciler, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i ziyaret etti. Belediye Toplantı Salonu’nda Romanya ve Makedonyalı öğrencilerle sohbet eden Başkan Mahçiçek, tanıtım filmi eşliğinde EXPO 2023’ü ve Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’ni anlattı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Mahçiçek, önemli uyarılarda da bulundu.

Ziyaretin ardından Romanya ve Makedonyalı öğrenciler, EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nı gezdi.

“Kahramanmaraş’ta örnek bir kentleşme modeli oluşturacağız”

Kahramanmaraş’ın her anlamda önemli bir zenginliğe sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nın sürekliliğini sağlamak için geliştirdikleri projeleri anlattı. Örnek bir kentleşme modeli oluşturduklarını dile getiren Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ın her şeyi var arkadaşlar, doğası ve tabiatı çok güzel. Çok önemli bir kültür başkentidir Kahramanmaraş. Kahramanmaraş aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında olan bir istiklal kentidir. Sanayi anlamında da büyük bir zenginliğe sahiptir. Her alanda öncü şehirdir ama maalesef tanıtım eksikliği vardır. İşte bu tanıtım sorununu da EXPO 2023 ile çözeceğiz. Bizim öngörülerimize göre 50’den fazla ülke katılacak. Yurt dışından gelecek iş adamlarıyla, Kahramanmaraşlı iş adamlarını buluşturacağız, ortak yatırım alanları oluşturmaya gayret edeceğiz. Bu kabil projelerde önemli olan sürekliliği sağlamaktır. Sadece 6 aylık dönem için bu masrafa yazık ama içerisine yeni projeler ekleyerek yıllarca kullanılabilecek hale getirirseniz o zaman daha anlamlı olur. EXPO 2023’e yerleştirdiğimiz projeler burayı sürekli olarak ziyaret edilmesini sağlayacak. Uğur Böceği ve Kelebek Bahçemiz var örneğin, Türkiye’de Uğur Böceği Bahçesi yok. Sadece Konya’da Kelebek Bahçesi var ve bir yılda 400 bin kişi ziyaret etmiş. Arasta Çarşısı’nda Kahramanmaraş’ımızın özel ürünlerinin hem satışı hem de tanıtımı yapılacak. Eğlence, tiyatro gibi alanlar var, Uluslararası toplantıların yapılacağı Kongre Merkezi olacak. Ayrıca ilerde yapacağımız bir Şehir Müzesi olacak. 70 bin metrekare büyüklüğünde devasa bir Lagün Gölümüz var. Bir de açık AVM var. Dolayısıyla bu projelerle EXPO 2023 Alanı’nın sürekliliğini sağlayacağız. Kahramanmaraş’ta örnek bir kentleşme modeli oluşturacağız. Böylelikle yaşanabilir kentler sıralamasında çok daha yükseğe çıkacağız” dedi.

“EXPO 2023’ü gittiğiniz yerlerde anlatmanızı temenni ediyorum”

Romanya ve Makedonyalı öğrencilere aile sistemi ve çalışma gibi konularda tavsiyelerde de bulunan Başkan Mahçiçek, “Kafalarınız açık olsun, ideolojik saplantılarınız olmasın. Hangi alanda olursanız olun, o alanın en iyisi olmaya gayret edin. Çok daha önemlisi aile sisteminizin bozulmasına izin vermeyin. Toplumları ayakta tutan sağlıklı bir aile sistemidir. Aile sistemini kaybettiğimiz zaman toplumsal değerleri de kaybederiz ve çöküntüye gideriz. Annelerimize, babalarımıza bakacağız, onlara saygı göstereceğiz. Şehrimize hoş geldiniz, EXPO 2023’ü gittiğiniz yerlerde anlatmanızı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“EXPO 2023’e hayran kaldım”

Kahramanmaraş’a Romanya’dan gelen Silvia Villa ise EXPO 2023’e hayran olduğunu belirterek, açıldığında gelmeyi çok istediğini söyledi. Maraş Dondurması ve yemekleri beğendiğini de anlatan Villa, “+Erasmus Programı kapsamında Romanya’dan ‘Doğa Seni Çağırıyor’ Projesi için Kahramanmaraş’a geldim. Bugün Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i ziyaret ettik ve EXPO 2023 Projesi hakkında bilgiler aldık. Burayı çok sevdim, 2023 yılında tamamlandığında buraya yeniden gelmeyi çok istiyorum. Kahramanmaraş çok güzel, doğal yerleri gezdik ve tarihi yerlerini gördük. Çok etkilendim, özellikle Maraş Dondurması ve yemeklerini beğendim” şeklinde konuştu.

Ziyarette, Kahramanmaraş Gençlik Hareketi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Akdeniz de hazır bulundu.

Başkan Mahçiçek, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

#Başkan Mahçiçek #Romanya #Makedonyalı öğrenciler #EXPO 2023
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 21 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31