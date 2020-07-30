Başkan Mahçiçek şehit aileleri ile bayramlaştı!
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek şehit ailelerine ziyarette bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 30.07.2020, 15:41 30.07.2020, 19:20
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Ziyaretlerde Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal’da bulundu.
Şehit ailelerine ziyarette bulunan Başkan Mahçiçek ailelere bayram dolayısıyla hediyeler verdi.
Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek “Tüm islam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım” dedi.
HABER – EMRE ATAÇ
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