Başkan Mahçiçek, “Şehrimize Hoşgeldiniz”
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İçişleri Bakanlığı’nın valiler kararnamesi ile görev yeri değişen Kahramanmaraş Valisi Sayın Vahdettin Özkan’a teşekkürlerini iletirken, yeni atanan Vali Sayın Ömer Faruk Coşkun’a hoşgeldiniz dedi ve sözlerine şöyle devam etti.
KAHRAMANMARAŞ 11.06.2020, 09:50
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“4 yıldır devletimizin her kurumuyla koordineli bir şekilde başarılı hizmetler yürüten Sayın Vali Vahdettin Özkan’a, şehrimize yaptığı hizmetlerden ve kattığı değerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yeri olan Konya’da başarılar diliyorum.
Yeni atanan Vali Sayın Ömer Faruk Coşkun’a da şehrimize hoşgeldiniz diyor, hayırlı ve başarılı görevler diliyorum.”
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