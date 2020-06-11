Başkan Mahçiçek, “Şehrimize Hoşgeldiniz”

“4 yıldır devletimizin her kurumuyla koordineli bir şekilde başarılı hizmetler yürüten Sayın Vali Vahdettin Özkan’a, şehrimize yaptığı hizmetlerden ve kattığı değerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yeri olan Konya’da başarılar diliyorum.

Yeni atanan Vali Sayın Ömer Faruk Coşkun’a da şehrimize hoşgeldiniz diyor, hayırlı ve başarılı görevler diliyorum.”