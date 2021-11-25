Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı vefatının yıldönümünde andı

Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın her zaman her alanda olduğu gibi o yıllarda da kurutuluş mücadelesinde ve şimdilerde ise ekonomik savaş mücadelesinde de öncü olmaya önde olmaya devam edeceğine vurgu yaptı.

Sütçü İmam, adıyla mütenasip çok değerli bir Kahramanmaraşlıydı. Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinde öncü bir kahramandı diyen. Mahçiçek, Sütçü İmamın Kurutuluş Savaşının da öncülerinden biri olduğunu ifade etti.



Başkan Mahçiçek; “Sütçü imam Kahramanmaraş’ımızın Kurtuluşunun abidesi adeta. Aslında Türkiye’nin ulusal savaşının yani kurutuluş savaşının da öncüsü, çünkü Sütçü İmam’ın ilk harekâtıyla ilk kurşunuyla Kahramanmaraş’ta başlayan bu istiklal mücadelemiz Türkiye’nin bütün kentlerine yayılarak devam etti ve onun açtığı o kurtuluş hareketinden Türkiye yürüyerek kurtuluşunu sağladı. Sütçü İmam adıyla mütenasip çok değerli bir Kahramanmaraşlıydı Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesine öncü bir kahramandı. Onu rahmetle saygıyla yâd ediyorum anıyorum. Ve inanıyorum Kahramanmaraş her zaman her alanda olduğu gibi o zaman kurutuluş mücadelesinde, ekonomik savaş mücadelemizde de öncü olmaya önde olmaya devam edecektir.”

Muhabir: Gökhan Çalı