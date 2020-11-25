Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı vefatının yıldönümünde andı!

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Milli Mücadelenin başlangıç fitilini ateşleyen Sütçü İmam’ı vefatının sene-i devriyesinde andı. Başkan Mahçiçek şu ifadelere yer verdi.

KAHRAMANMARAŞ 25.11.2020, 18:23
Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı vefatının yıldönümünde andı!

“Tarihi şahsiyet ve halkın içinden olan Sütçü İmam cesaretiyle, Milli Mücadelemizin başlamasına ve Maraş’ın kurtuluşuna vesile olmuş kahramanlarımızdan biridir.

Tarihimiz kahramanlarımız ve vatanını canı uğruna savunmuş şehitlerimizle doludur. Bu millet asil bir millettir. Asla hiçbir ülkenin boyunduruğu altına girmeyi kabul etmemiştir ve etmeyecektir. Ecdadımızın ve kahramanlarımızın bize öğrettiği budur.

Ellerinde cesaretleri ve vatanlarına sevdalarından başka bir şeyleri olmayan Sütçü İmam, Çakmakçı Sait, Arslan Toğuzata ve Abdal Halil Ağa gibi nice yiğitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum.”

#Başkan Mahçiçek #Sütçü imam #Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek
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