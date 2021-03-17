Başkan Mahçiçek'ten 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı!

Başkan Mahçiçek, “dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferimiz, Türk tarihimizin de mihenk taşlarından biridir” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü.

“Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.

Gerek hava koşulları gerek coğrafya itibariyle çok zorlu şartlarda olmamıza ve mühimmat eksikliğimize rağmen güçlü donanmalara karşı çelik bir iradeyle kazanılmış bir zaferdir Çanakkale.

Çocuk denecek yaşlarda cepheye vatanını korumaya gelmiş kahraman evlatlarımız vatan aşkı, iman gücüyle yücelmiş canlarını vermiş, vatanlarını düşmanlara teslim etmemiştir.

Ülkemizin stratejik konumu itibariyle dünya milletlerinin birlik olup ülkemize savaş açtığı, topraklarımızı masa üstünde paylaştıkları dönemde aziz milletimiz birlik ve beraberlik içinde yek vücut olup, düşmanın emellerini gerçekleştirmesine müsaade etmemiştir. Çanakkale’de kazandığımız galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Her siperde her cephede destan ve kahramanlık öyküleri yazan askerlerimiz tüm dünyaya “Çanakkale Geçilemez” ilkesini göstermiş ve tarih sayfalarına yazdırmıştır.

Yıllar sonra savaşan milletlerin dahi sorguladığı bir harp olarak hafızalara kazınan Çanakkale, Türk milletinin cephede bile yüceliğini gösterdiği Büyük Komutan Atatürk’ün şu sözleriyle, “Bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar sizler, Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır” daha da netlik kazanmaktadır.

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker

Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.

İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy Çanakkale şehitlerimize bu dizelerle seslenmiş ve verilen mücadeleyi övmüştür.

Tüm İslam coğrafyası Çanakkale Muharebelerinde görev almış, şehit vermiştir. Kahramanmaraşımızdan Çanakkale cephesine giden ismi tespit edilmiş 236 şehidimiz vardır. Cepheden sağ olarak dönen Aşıklıoğlu Hüseyin, Kuşçuoğlu Mustafa, Bayazıtzade Mustafa gibi kahramanlar da ikinci Çanakkale sayılan Maraş Milli Mücadelesinde görev almıştır.

Bayrağımızın ebediyyen göklerde dalgalanması için verilmiş mücadelelerimizden olan Çanakkale Zaferi’mizin 106. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü, Türk milletinin huzur ve güvenliği için

hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”