Başkan Mahçiçek'ten babalar günü mesajı!
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Mahçiçek mesajında, “hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın, Babalar Gününü kutluyorum” dedi ve şu ifadelere yer verdi.
“Aile bütünlüğümüzün korunmasında, genç nesillerin güvenle ve sağlıkla yetişmesinde üzerlerine büyük rol düşen babalarımız, toplumumuzun en sağlam kaleleridir. Maddi ve manevi tüm imkanlarını, ailesi için seferber edendir babalarımız.
Bizi büyüten, yetiştiren fedakarlık yapan ebeveynlerimize evlatlık görevlerimizi yapmalı, her zaman yanlarında olmalıyız. Hayattayken kıymetini bilmeli, kitabımız Kuran-ı Kerim’de buyurulduğu gibi ‘öff’ bile dememeliyiz. Bizi biz yapan en büyük değerler, atalarımıza ve ebeveynlerimize gösterdiğimiz saygı ve aile olmayı bilişimizdir.
Tüm babalarımızın ve baba fedakarlığı yapabilen yüreklerin Babalar Gününü kutluyor, evlatlarının güzel günlerini görebilmelerini temenni ediyorum.”
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