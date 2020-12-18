Başkan Mahçiçek'ten Jest

Onikişubat Belediyesi Odun Ambarı bölgesinde Taşıyıcı Dinlenme ve Bekleme Yeri ile iş bekleyenlerin soğuktan ve sıcaktan korunabilecekleri bir durak noktası inşa etmişti.

Başkan Mahçiçek emektar taşıyıcılara bir jest yaparak sabahın erken saatlerinde iş için bekleyenlere çorba dağıtımı yaptırdı.

Çorba dağıtımından memnun olan vatandaşımız şu ifadelere yer verdi. “Biz zor şartlarda çalışıyoruz, ekmeğimizin peşindeyiz. Pandemi nedeniyle de işlerimiz sekteye uğradı. Bizleri kimse hatırlamazken sağ olsun Başkanım Hanefi Mahçiçek, bizler için böyle güzel bir yer inşa ettirdi. Şimdi de çorba dağıtımıyla gönüllerimizi fethetti. Çorba evimizde de içeriz ama Başkanımın böyle bir şeyi düşünmesi bizleri mutlu etti. Tüm arkadaşlarım adına Başkanıma teşekkür ediyorum.”

Çorba, sadece taşıyıcılara dağıtılmakla kalmayıp civardaki vatandaşlara da ikram edildi.

Başkan Mahçiçek, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi.

“Soğuyan hava nedeniyle emektar işçilerimize bundan sonra düzenli olarak çorba dağıtımımız olacak. Hayatın yükünü sırtlamış kardeşlerimize bir nebze olsun destek olmak istiyoruz. Belediye olarak her kesimden vatandaşımızı düşünüyor ve gayretle çalışıyoruz. Yakın bir zamanda esnafımız için de bir çalışmamız olacak.”