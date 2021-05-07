Başkan Mahçiçek'ten Kadir Gecesi mesajı!
Bugün 11 ayın sultanı ramazan ayının içinde gelen kadir gecesi.
Kadir gecesi Kuran’ı Kerimin Hazreti Muhammet’e indirilmeye başlandığı gece olarak Müslümanlarca çok kutsal sayılan, ramazan ayının 27. Gecesi.
Bu kapsamda Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek belediye binasında yaptığı açıklamada “tüm İslam aleminin kadir gecesini kutluyor hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Mahçiçek, konuşmasının devamında “yarın idrak edeceğimiz mübarek kadir gecemizi ve daha sonra perşembe günü inşallah ulaşacağımız Ramazan Bayramımızı tebrik ediyorum. Bütün Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin hem kadir gecesi mübarek olsun hem de ramazan bayramları mübarek olsun diye dua ediyoruz. İnşallah aileleriyle beraber, çocuklarıyla beraber sağlık içinde güzellikler içinde kazasız belasız böyle nice güzel kadir gecelerinde ve bayramlarda buluşmak ümidimizi dile getiriyor, bütün Kahramanmaraşlı kardeşlerimize de selamlar saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.
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