Başkan Mahçiçek'ten yarışmayı kazananlara ödül geldi!

Onikişubat Belediyesi Babalar Günü için düzenlediği “Bana Model Ol Baba” konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini teslim etti.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından online olarak, halkın oylamasıyla gerçekleşen resim yarışmasında; 1.resim, Zeynep Aktaş’a, 2.resim, Zeynep Naz Demir’e ve 3.resim Emine İlayda Maraklı’ya ait.

Başkan Mahçiçek, “Minik yavrularımız, emek edip resim çizmişler ve yarışmamıza katılmışlar. Emeklerinin karşılığı olarak da bu ödülleri haketmişler. Birinci olan kızımıza akıllı saat, ikinci olana paten ve üçüncüye de ailesiyle birlikte oynayacakları kutu oyunlarından hediye ettik.

Bu mizansen yarışmamız, çocuklarımızı şevklendirmek, resme olan ilgilerini artırmak ve özgüvenlerini geliştirmek için yaptığımız bir etkileşimdi. Kendilerini tebrik ediyor ve yeteneklerini geliştirmelerini temenni ediyorum” dedi ve hediyeleri bizzat takdim ederek öğrencilerle sohbet etti. Tatlı sohbetlerin yaşandığı dakikalarda, alın teriyle kazandıkları hediyeleri almaktan memnun olan çocukların sevinçleri gözlerinden okunuyordu.

Öğrenci velileri de çocukları adına mutlu olduklarını, Başkan Bey’in elinden hediyelerini almanın ayrı bir mutluluk olduğunu ve güzel bir hatıra olacağını belirttiler.

Hediye takdimi sonrası, çocuklarla sohbetin ardından, program noktalandı.