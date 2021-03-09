Başkan Mahçiçek, tüm Müslümanlar’ın Miraç Kandilini kutladı

Başkan Mahçiçek, ‘yükselme ve arşa çıkma anlamına gelen İsra ve Miraç hadisesiyle vuku bulmuş gecede, anlamamız gereken birçok mana vardır” diyerek sözlerini şu şekilde devam ettirdi.

“İsra ve Miraç’ta Peygamber Efendimiz’in (SAV) yaşadığı hadiseler beşeri perdelerin ortadan kalkmasıyla mana aleminde gerçekleşmiştir. Cenab-ı Hak tarafından Efendimiz’e (SAV) bu gecede bazı emirler ve ümmetiyle ilgili müjdeler verilmiştir.

Bu mübarek günleri yaklaşan Ramazan ayımıza bir hazırlık, bir muhasebe olarak görmeli, dargınlıkları ve küskünlükleri ortadan kaldırmalıyız.

Tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimin Miraç kandilini kutluyor, insanlık adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”