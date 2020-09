Başkan Mahçiçek, "Türk Dil Bayramı" mesajı

Mesajında; Nihad Sami Banarlı’nın “Türk Dili’ni seviniz! Çünkü Türklerin, en az geçmişleri kadar büyük geleceği olacaktır. ” ifadelerine yer veren Başkan Mahçiçek, şunları söyledi.

“Bir dilin kelimelerini hor görmek, hakir görmek, hele şu veya bu politik ve ideolojik sebeplerle dilden atılabilir görmek, en az, o kelimelerin oluşum süreçlerini bilmemekten, hatta sevmemekten doğan büyük bir gaflettir. Dilin korunması her Türk vatandaşının ödevidir. Ancak bu uğurda herkesten fazla sorumlu olanlar, yazarlar, şairler ve öğretmenlerdir. Her düşünür Türkçe’nin bir gönül neferi; her yazar, hatasız söylemeye mecbur bir dil işçisidir. Dahası Türk dilinde ders veren her öğretmen, öncelikle bir Türkçe öğretmenidir. Bu noktada Türkçeyi en yetkin kullanan isimlerden biri olan, Türk düşünce hayatında, fikirleri ve eserleriyle derin izler bırakan Üstad Necip Fazıl’ı şu satırlarıyla anmak istiyorum: “Müjdeler olsun size; doğdu batmayan güneş!” dizeleriyle ifade edildiği gibi evet, gençler batmayan güneşin doğuşuna az kaldı.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dil konusundaki hassasiyetini “Türkçe konuşacağız' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz.” İfadelerini her platformda dile getirmiştir. Dilimizin, yani millî kimliğimizin bayramı olan bu günde Türkçemize emek verenlerden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere herkesi saygı ve minnetle anıyor Türk Dil Bayramı’nı tebrik ediyorum.” dedi.