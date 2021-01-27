Başkan Mahçiçek: Türkiye, AK Parti hükümetleri döneminde çağ atladı

Başkan Mahçiçek, Türkiye’nin sıradan bir ülke olmadığını ve Türkiye’nin artık Uluslararası bir güç halinde olduğunu vurguladı.



Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi mahçiçek, konuşmasına şöyle devam etti:



“AK Parti Türkiye'de sivil toplum örgütü olarak çok büyük bir aile. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin uluslararası alanda varlığını gerçekten dünyaya kabul ettirdi. Türkiye bizim hükümetlerimiz döneminde çağ atladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın sevk ve idaresinde koordinatörlüğünde Türkiye çok daha farklı bir noktaya geldi.



Bu ülkenin Şimdi en az 14 tane 15 tane ülkelerde askeri üstü var. Yani Türkiye artık Uluslararası bir güç halinde. Türkiye artık öyle sıradan bir ülke değil sıradan bir şekilde dışarıdan komuta edilebilecek bir ülke değil Türkiye artık uluslararası alanda kendi sınırları içinde değil daha çok etki olanı olan bir ülke bunda da tabii ki sayın genel başkanımızın Cumhurbaşkanımızın büyük katkısı var. Ama bizler de onun bu gayretine, bu çalışmasına en azından bir nebze katkı sağlamak için buralardayız inşallah buralarda gayret göstermeye, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Haber: Gökhan Çalı



