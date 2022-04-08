Başkan Mahçiçek; Varlığınız, bizlere her zaman güç ve güven veriyor
Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177’nci yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Varlığı her an bizlere güven veren ve milletimiz için iftihar kaynağı olan Türk Polis Teşkilatımızın 177’nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, görevleri başındaki tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177’nci yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, ülkelerin kalkınması, ilerlemesi ve gelişmesinde en önemli unsurlardan birisinin istikrar, huzur ve güven ortamının sağlanması olduğunu belirten Başkan Mahçiçek, “Kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması ve faillerin adalete teslim edilmesi gibi görevleriyle vatandaşlarımızla omuz omuza hizmet veren Emniyet güçlerimiz, ülkemizin, şehrimizin ve Onikişubat’ımızın güvenliği için kendi canları pahasına görevlerini yerine getirmektedirler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır” dediği gibi Türk Polis Teşkilatı’mızın kahraman mensupları, Kanunların uygulanmasını gözetmek, kamu düzeni ile vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla kutsi bir görev üstlenmiştir. Bugün 177’inci kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Türk Polis Teşkilatımızın mensupları, 177 yıllık bilgi ve deneyimiyle büyük başarılara imza atarken, hayata geçirilen birçok düzenlemeyle vatandaşların korkmadan başvurabileceği bir şefkat kapısı haline gelmiştir. Halkımız da gecesini gündüzüne katarak toplumun huzur ve sükûnu için çalışan polislerimize her zaman destek olmuştur. Bu vesileyle, görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit düşen kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz için iftihar kaynağı olan Türk Polis Teşkilatımızın 177’nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, görevleri başındaki tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.
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