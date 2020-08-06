Başkan Mahçiçek vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı!

Başkan Mahçiçek ve beraberindekiler Merkez Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesinden başlayarak esnaflara ve vatandaşlara maske dağıtarak uyarıda bulundular.

Başkan Mahçiçek PİAZZA AVM’eye de uğrayarak orada bulunan vatandaşlara ve esnaflara maske dağıttı ve sohbetler etti.

Denetleme sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek “artış gösteren vakalar sonrası tüm ülkede bu denetimleri gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

HABER – EMRE ATAÇ