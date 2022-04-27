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Başkan Mahçiçek; Vatandaşlarımıza hizmette muhtarlarımızın rehberliği bizler için çok önemli

‘Mesai arkadaşlarım’ dediği mahalle muhtarlarıyla iftar sofrasında bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Onikişubat’ımızın en ücra noktasında bile her alanda gelişmesinde, kalkınmasında muhtarlarımızın rehberliği, önerileri ve düşünceleri bizler için çok önemli. Sizlerle EXPO alanımızda buluşmak istedik. Görüyorsunuz ki Kahramanmaraş’ımıza yakışır, şehrimizi uluslararası ve ülke düzeyinde çok daha üst noktalara taşıyacak mükemmel bir proje yapıyoruz” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 27.04.2022, 14:45 27.04.2022, 16:51

‘Birlikte Paylaşalım’ sloganıyla kurduğu iftar sofralarında birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamını güçlendirmeyi hedefleyen Onikişubat Belediyesi, başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde toplumun tüm kesimlerini bir araya getiriyor. Başkan Mahçiçek, son olarak ise ‘mesai arkadaşlarım’ diye hitap ettiği ve büyük önem verdiği mahalle muhtarlarıyla iftarda buluştu. EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilen iftar programına muhtarlar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. İftar öncesi tek tek masaları dolaşarak muhtarlar ve aileleriyle sohbet eden Başkan Mahçiçek, Ramazan aylarını tebrik edip, sorun ve taleplerini dinledi. Ezanın okunmasıyla birlikte yapılan duanın ardından ise oruçlar açıldı.

“Muhtarlarımızın rehberliği çok önemli”

İftar programında davetlilerine seslenen Başkan Mahçiçek, muhtarlara verdiği önemi dile getirirken, “Göreve seçildiğimiz andan itibaren bir mesai arkadaşı gibi sizlerle birlikte mahallelerimize ve insanlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Gerçekten de Onikişubat’ımızın en ücra noktasında bile her alanda gelişmesinde, kalkınmasında muhtarlarımızın rehberliği, önerileri ve düşünceleri bizler için çok önemli. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için muhtarlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının bereketini her yıl olduğu gibi bu yıl da sizlerle paylaşmak istedik. Biz muhtarlarımızı aileleriyle davet etmiştik ama tek gelenlerin hepsini not aldım, Allah ömür verirse bir sonraki Ramazan’da ya da başka programlarda eşlerinizi ve çocuklarınız da mutlaka burada olmalılar. Eğer biz bir aileysek, ailelerimizle hep beraber olmamız lazım. Cenab-ı Hakk, sizlere ve bizlere ömür verdi, iki yıllık pandemi arasından sonra tekrar bir araya geldik. Rabbimize şükürler olsun, İnşallah bundan sonra hastalık kalmaz” dedi.

“Mükemmel bir proje yapıyoruz”

EXPO 2023 Projesi hakkında da muhtarlara bilgiler veren Başkan Mahçiçek, “EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’mızda buluşmamız da daha güzel oldu. EXPO diyorduk ama çok yakinen sizlere göstermemiştik. Görüyorsunuz ki Kahramanmaraş’ımıza yakışır, şehrimizi uluslararası ve ülke düzeyinde çok daha üst noktalara taşıyacak mükemmel bir proje yapıyoruz. Bu EXPO İnşallah Kahramanmaraş’ın geleceğine damga vuracak. Hem kültürel hem tanıtım hem de ekonomik olarak çok ciddi katkılar sağlayacak. İnşallah önümüzdeki sene açılışını da hep birlikte yaparız diye temenni ediyorum. Davetimize iştirak ettiğiniz için teşekkür ediyor, sizlere, çocuklarınıza, eşinize, ailenize Cenab-ı Hakk’tan sağlık sıhhat diliyorum. Tekrar böyle güzel günlerde buluşmak ümidiyle sizleri selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“Ramazan ayının birlik ve beraberliğine uygun toplantılar”

Başkan Mahçiçek’in ardından selamla konuşması yapan AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da halkın sorunlarının çözümünde muhtarların önemine değinerek, “Başkanımız Hanefi Mahçiçek’e sizlerle bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Ara ara tekli görüşmeler yapıyoruz ama bu derecede geniş katılımlı buluşmalar Ramazan ayının birlik ve beraberliğine uygun toplantılar. Muhtarlarımıza, alilerimize ve dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin, İnşallah bu şekilde bayramlarda ve güzel günlerde bir araya getirsin” dedi.

Program hoş sohbet eşliğinde devam ederken, bol bol hatıra fotoğrafları çekildi.

#Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek #Aksu Tv #aksu tv haber
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