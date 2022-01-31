banner86

banner85

Başkan Mahçiçek ve DSİ 20 Bölge Müdürü Arasında Protokol İmzalandı!

EXPO 2023 Rekreasyon alanının kıyı olduğu Sır Barajında yapılacak Su Tutucu Sedde Aksı ile su miktarı 4 mevsim aynı kalacak. Hem çevreye, hem ekolojik dengeye katkı sağlanırken yeni bir yaşam alanı oluşturulacak. Protokol imza törenine DSİ 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven katıldı.

KAHRAMANMARAŞ 31.01.2022, 13:32
Başkan Mahçiçek ve DSİ 20 Bölge Müdürü Arasında Protokol İmzalandı!

EXPO 2023 Rekreasyon alanının kıyı olduğu Sır Barajında yapılacak Su Tutucu Sedde Aksı ile su miktarı 4 mevsim aynı kalacak. Hem çevreye, hem ekolojik dengeye katkı sağlanırken yeni bir yaşam alanı oluşturulacak. Protokol imza törenine DSİ 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven katıldı.

İmza öncesi konuşma yapan Başkan Mahçiçek şunları dile getirdi.

“Çok değerli katkıları olan DSİ Bölge Müdürümüzle beraberiz. Sır Barajındaki projemizi ihale edilebilir yapılabilir hale getirdik. Bu yapılabilirliğin tamamlanması için Bölge Müdürümüzle beraber Ankara’dan gerekli bürokratik işlemlerin tamamlanmasını sağladık. Bugün kendisiyle beraber imza altına alacağız ve çok yakın bir zamanda projenin gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlayacağız.

Kahramanmaraşımızın geleceğine damga vuracak, bir gazeteci arkadaşımızın tabiriyle fırlatma rampası olacak, şehrimizin gelecekte çok daha iyi noktalara gelebilmesi bu kabil projelerle mümkün.

Artık kaldırım belediyeciliği yok. Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz, dönüştüreceğiz, daha güzel yaşam alanları oluşturacağız. İşin özeti Kahramanmaraş’ı marka şehir haline dönüştüreceğiz.

Bu memleketi daha yaşanabilir kılmak, yaşam standartlarını yükseltmek bizim için gerçekten önemli. Cumhurbaşkanımız da bu projeyle ilgili bize değerli katkılar sunuyor. Cumhurbaşkanımız şehrimize teşrif ettiğinde projeyle ilgili bizi himayelerine alarak ulusal ve uluslararası katılımcıların artırılması talebim oldu. Kendisi de Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök Bey’i Expo 2023 projesinin uluslararası temsilci olarak tayin etti. Çünkü ne kadar çok katılımcı olursa onlarla şehrimizin sanayicilerini ve iş adamlarını buluşturacak, yeni katma değerler ekleyeceğiz. Ekonomik işbirliğini ancak bu şekilde geliştirebiliriz.

Bu projelerin sonunda Şanlıurfa’da Göbeklitepe’ye, Gaziantep’te Zeugma’ya, bizde Germanicia’dan, Kapadokya’ya uzanan bir turizm koridoru oluşturacağız.

Bugün DSİ Bölge Müdürümüz ve DSİ çalışanlarının katkılarıyla Sır Barajı Su Tutucu Sedde Aksı projemizi imzalayacağız. Şehrimiz ve ülkemiz adına kıymetli çalışmaları oldu müdürümüzün. Kendilerine hoş geldiniz diyorum, ayrıca teşekkür de ediyorum.”

DSİ 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven ise şu şekilde konuştu.

“Sayın Başkanım bu proje için 2 yıldır çok ciddi emek sarf ediyor. Şehirler suya yakın yerlerde kuruluyor. Bizler uzaklaşmışız. İnsan vücudu yeşile ve suya baktığı zaman dinleniyor. Burada Başkanımın yaptığı projeyle de insanımızla su buluşacak ve yakınlaşacak.

Biz de DSİ olarak bu projeyi inceledik ve yapılan çalışmanın çok faydalı çok güzel bir çalışma olduğunu görünce Genel Müdürlüğümüzden gerekli izinleri aldık, imzalarımızı atacağız ve bu projeye start vereceğiz. Gerçekten güzel bir proje, suya yakın yaşamak insanı rahatlatıyor, insanın yaşam konforunu artırıyor. Sizi de tebrik ediyorum, sıkı bir şekilde takip edip sonuçlandırdınız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Baraj içine yapılacak Su Tutucu Sedde Aksı ve aksın üzerine kurularak elektrik üretecek Rubber Dam sistemi ile ilgili slayt gösterisinin ardından imzalar atıldı. İyi dilek temennileri ile program sonlandı.

#Başkan Mahçiçek #DSİ 20 Bölge Müdürü #Expo 2023 projesi #EXPO 2023
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 31 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11