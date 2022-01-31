Başkan Mahçiçek ve DSİ 20 Bölge Müdürü Arasında Protokol İmzalandı!

EXPO 2023 Rekreasyon alanının kıyı olduğu Sır Barajında yapılacak Su Tutucu Sedde Aksı ile su miktarı 4 mevsim aynı kalacak. Hem çevreye, hem ekolojik dengeye katkı sağlanırken yeni bir yaşam alanı oluşturulacak. Protokol imza törenine DSİ 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven katıldı.

İmza öncesi konuşma yapan Başkan Mahçiçek şunları dile getirdi.

“Çok değerli katkıları olan DSİ Bölge Müdürümüzle beraberiz. Sır Barajındaki projemizi ihale edilebilir yapılabilir hale getirdik. Bu yapılabilirliğin tamamlanması için Bölge Müdürümüzle beraber Ankara’dan gerekli bürokratik işlemlerin tamamlanmasını sağladık. Bugün kendisiyle beraber imza altına alacağız ve çok yakın bir zamanda projenin gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlayacağız.

Kahramanmaraşımızın geleceğine damga vuracak, bir gazeteci arkadaşımızın tabiriyle fırlatma rampası olacak, şehrimizin gelecekte çok daha iyi noktalara gelebilmesi bu kabil projelerle mümkün.

Artık kaldırım belediyeciliği yok. Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz, dönüştüreceğiz, daha güzel yaşam alanları oluşturacağız. İşin özeti Kahramanmaraş’ı marka şehir haline dönüştüreceğiz.

Bu memleketi daha yaşanabilir kılmak, yaşam standartlarını yükseltmek bizim için gerçekten önemli. Cumhurbaşkanımız da bu projeyle ilgili bize değerli katkılar sunuyor. Cumhurbaşkanımız şehrimize teşrif ettiğinde projeyle ilgili bizi himayelerine alarak ulusal ve uluslararası katılımcıların artırılması talebim oldu. Kendisi de Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök Bey’i Expo 2023 projesinin uluslararası temsilci olarak tayin etti. Çünkü ne kadar çok katılımcı olursa onlarla şehrimizin sanayicilerini ve iş adamlarını buluşturacak, yeni katma değerler ekleyeceğiz. Ekonomik işbirliğini ancak bu şekilde geliştirebiliriz.

Bu projelerin sonunda Şanlıurfa’da Göbeklitepe’ye, Gaziantep’te Zeugma’ya, bizde Germanicia’dan, Kapadokya’ya uzanan bir turizm koridoru oluşturacağız.

Bugün DSİ Bölge Müdürümüz ve DSİ çalışanlarının katkılarıyla Sır Barajı Su Tutucu Sedde Aksı projemizi imzalayacağız. Şehrimiz ve ülkemiz adına kıymetli çalışmaları oldu müdürümüzün. Kendilerine hoş geldiniz diyorum, ayrıca teşekkür de ediyorum.”

DSİ 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven ise şu şekilde konuştu.

“Sayın Başkanım bu proje için 2 yıldır çok ciddi emek sarf ediyor. Şehirler suya yakın yerlerde kuruluyor. Bizler uzaklaşmışız. İnsan vücudu yeşile ve suya baktığı zaman dinleniyor. Burada Başkanımın yaptığı projeyle de insanımızla su buluşacak ve yakınlaşacak.

Biz de DSİ olarak bu projeyi inceledik ve yapılan çalışmanın çok faydalı çok güzel bir çalışma olduğunu görünce Genel Müdürlüğümüzden gerekli izinleri aldık, imzalarımızı atacağız ve bu projeye start vereceğiz. Gerçekten güzel bir proje, suya yakın yaşamak insanı rahatlatıyor, insanın yaşam konforunu artırıyor. Sizi de tebrik ediyorum, sıkı bir şekilde takip edip sonuçlandırdınız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Baraj içine yapılacak Su Tutucu Sedde Aksı ve aksın üzerine kurularak elektrik üretecek Rubber Dam sistemi ile ilgili slayt gösterisinin ardından imzalar atıldı. İyi dilek temennileri ile program sonlandı.