Başkan Mahçiçek, vizyon proje EXPO 2023’ün detaylarını anlattı!

Kentin marka değerini her geçen gün bir üst seviyeye taşımak üzere ilçe genelindeki çalışmalarıyla bölgede kendinden sıkça söz ettiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek dünya markası olan EXPO 2023 rekreasyon alanında önceki dönemlerdeki il ve ilçe başkanları ile kahvaltı programında bir araya geldi.

KAHRAMANMARAŞ 26.10.2021, 15:34 26.10.2021, 18:10

Başkan Mahçiçek burada EXPO 2023 projesi hakkında bilgiler paylaşarak bir sunum gerçekleştirdi.

Program sonunda Aksu Haber’e konuşan Başkan Mahçiçek katılımcılara teşekkür ederek çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Önceki dönem İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ise Başkan Mahçiçek’i tebrik etti.

Önceki Dönem İl Yöneticilerinden Mustafa Aydoğar ise yapılan hizmetleri gördüklerini gözlerinin ve gönüllerinin doyduğunu dile getirdi.

#Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv
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