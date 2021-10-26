Başkan Mahçiçek, vizyon proje EXPO 2023’ün detaylarını anlattı!

Başkan Mahçiçek burada EXPO 2023 projesi hakkında bilgiler paylaşarak bir sunum gerçekleştirdi.

Program sonunda Aksu Haber’e konuşan Başkan Mahçiçek katılımcılara teşekkür ederek çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Önceki dönem İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ise Başkan Mahçiçek’i tebrik etti.

Önceki Dönem İl Yöneticilerinden Mustafa Aydoğar ise yapılan hizmetleri gördüklerini gözlerinin ve gönüllerinin doyduğunu dile getirdi.