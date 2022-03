Başkan Mahçiçek; Yaşlılarımıza sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmaktır

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, dünya hayatının doğum, büyüme ve ölüm üzerine kurulu olduğunu belirten Başkan Mahçiçek, tüm insanların birer yaşlı adayı olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Mahçiçek mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Türk ve İslam medeniyetiyle bu günlere gelen bizler, büyüklerimize her zaman saygılı olmak ve deyim yerindeyse ‘öf bile dememek’ üzerine kurulu bir inancın mensuplarıyız. İnsan ömrünün olgunluk dönemine rastlayan yaşlılık, yaşamın tüm evrelerinde olduğu gibi, etkinlik ve üretkenlik sürdürüldükçe anlam taşımaktadır. Geçmişi bugüne taşıyan yaşlılarımız, bugünle gelecek arasında kurulacak köprünün yapı taşlarını oluşturmakta, toplumsal, kültürel, etik değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmamızı sağlamaktadır. Yaşamlarının büyük bölümünde çalışarak, topluma ve insanlığa yararlı hizmetlerde bulunan yaşlılarımızın, ileri yaşın getirdiği sorunları aşma çabalarında yanlarında olmak hepimizin görevimizdir. Yeni kuşakların yaşlılara sahip çıkan, sevgi ve saygıda kusur etmeyen bireyler olarak yetiştirilmesi, aile bağlarımızın korunmasını ve bu sayede toplumun her bireyinin hayata güvenle bakmasını sağlayacaktır. Onları yok saymayalım. Onları seviyoruz ve kendilerine her zaman saygı duyuyoruz. Hepimiz birer yaşlı adayıyız. Bunu unutmayalım ve unutturmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, tüm büyüklerimize sağlık ve esenlik temennisiyle saygılar sunuyorum.”