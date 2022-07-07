Başkan Mahçiçek, yaz kurslarının açılışına katıldı
Standart belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra üstlendiği sorumlulukla eğitim yatırımlarında dikkat çeken çalışmalara imza atan Onikişubat Belediyesi, pozitif ayrımcılık ilkesiyle ilçedeki öğrenci ve gençlere birbirinden anlamlı hizmetleri ulaştırıyor.
KAHRAMANMARAŞ 07.07.2022, 16:33 07.07.2022, 16:45
Çocukların kişisel gelişimlerinde yeni ufuklar açan yaz kurslarını bu yıl da devam ettiren Onikişubat Belediyesi, yeni dönemin başlangıcını yaptı.
Kurslar, yaz tatili ile sınırlı kalmayıp 12 ay boyunca devam edecek ve tamamen ücretsiz olacak.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 7 yaş ve üzeri bin 100 öğrencinin katıldığını, bağlama, gitar, resim ile İngilizce gibi sanatsal ve kişisel gelişim branşlarında eğitim verilecek kursların açıldığını belirtti.
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