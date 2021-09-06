Başkan Mahçiçek, yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, okulların açılmasıyla ilgili bir mesaj yayımladı. Başkan Mahçiçek, “öğrencilerimizi okullarında ve sınıflarında görmek bizler için sevindirici bir durum” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti.
KAHRAMANMARAŞ 06.09.2021, 17:00
“Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl okullarımızda sık sık kapanmalar yaşasak da uzaktan eğitimle Milli Eğitim Bakanlığımız eksikliği giderdi. Burada Bakanımız başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi sabırlarından ve gayretlerinden dolayı kutluyorum.
Pandemi henüz geçmiş değil, kişisel çabamızla hastalıktan korunmaya devam edeceğiz. Maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet eder ve aşılarımızı olursak bu hastalıktan korunmuş olacağız. Kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizin sağlığını riske atmayalım, aşımızı olalım.
Okula başlayan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize yeni dönem eğitim-öğretim hayatları hayırlı olsun diyor, zihin açıklığı temenni ediyorum.”
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